США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори з Конгресом США, підкреслив Джейк Салліван.

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Джейк Салліван розповів про підготовку нового пакету допомоги для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Радник адміністрації США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про підготовку нового пакету військової допомоги Україні.

Як підкреслив він в ефірі CBS, новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України буде "значно перевищувати $2 млрд".

Представник адміністрації Білого дому пояснив, що президент США Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори з Конгресом США.

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Салліван пояснив, що мета політичних консультацій - розблокування нового пакету військової допомоги.

Військова допомога США Україні

Раніше повідомлялося про те, що США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за підтримку Ізраїлю, України та Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд. Рішення можуть схвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада.

Раніше повідомлялося, що в казні Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомога з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

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