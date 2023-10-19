Байден звернеться до народу США через Україну та Ізраїль: про що говоритиме

Президент США виступить у четвер, 19 жовтня, о 20:00 за східним часом.

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Байден звернеться до нації з приводу воєн в Україні та Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: ОПУ, 14 ОМБр Романа Великого

У четвер, 19 жовтня, президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації, щоб озвучити відповідь на атаку ХАМАСу на Ізраїль та війну Росії проти України.

"Завтра (у четвер, 19 жовтня, – ред.) президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки Хамасу проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України", - йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Байден виступить у четвер о 20:00 за східним часом (о 3 ночі 20 жовтня за Києвом).

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Тим часом NBC News з'ясувало деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, подасть до Конгресу цього тижня.

Як пише видання з посиланням на джерела, загальний розмір пакету становить $100 млрд. Байден очікує отримати $60 млрд для України і $40 млрд - для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканському кордону.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю у середу, 18 жовтня. Його літак приземлився в Тель-Авіві. Главу Білого дому особисто зустрів прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.

Раніше в Білому домі повідомили, що Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку та провести консультації щодо наступних кроків.

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