США дотримали слова: Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams

Бійці ЗСУ, які проходили навчання на Abrams, вже повернулися в Україну.

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Україна отримала від США партію танків Abrams / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офіс президента

США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл.

За його словами, українські військовослужбовці, які проходили навчання на Abrams, вже повернулися в Україну з боєприпасами і запасними частинами до цих танків. Про це представник американської армії розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

Разом з тим він підкреслив, що пройде ще деяка кількість часу, перш ніж танки Abrams потраплять безпосередньо на фронт.

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Американський чиновник уточнив, що "українським військам слід переконатися, що володіють необхідними елементами підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ".

"Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона буде використовувати американські танки", — додав О'Доннелл.

Передача Україні танків Abrams

Раніше повідомлялося про те, що американські супер-танки Abrams вже в Україні. Україні Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою. Якщо американські танки Abrams кинути на передову, то вони не проживуть на полі бою занадто довго.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

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