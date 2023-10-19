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Ракети Taurus для України: посол повідомив про остаточне рішення Німеччини

Юрій Берендій
19 жовтня 2023, 19:12 оновлено 19 жовтня, 19:27
Берлін відмовляється від постачання Україні далекобійних ракет Taurus. В той же час, Німеччина надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 мільярд євро.
Шольц, Taurus
Посол повідомив про остаточне рішення Німеччини / Колаж Главред, фото: uk.wikipedia.org, Офіс президента

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що уряд у Берліні наразі відмовляється від постачання далекобійних ракет Taurus до Києва. Він надав цю інформацію українському уряду. Про це німецький дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – підкреслив Єгер.

У той же час, він також повідомив, що разом із недавнім рішенням стосовно ракет Taurus, Німеччина також підготовлює пакет допомоги для України на один мільярд євро.

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"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – розповів посол.

Він відзначив, що недавно Німеччина оголосила про надання Україні ще одного комплексу Patriot, який включає в себе повну систему, включаючи командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.

"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – додав Єгер.

Допомога Німеччини для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО - для того, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних атак країни-агрессора Росії.

Також, український президент Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні додаткові системи Patriot, які блискуче себе зарекомендували під час відбиття повітряних атак РФ. Зазначається, що український глава провів "плідну" зустріч з главою федерального уряду.

В той же час, канцлер ФРН Олаф Шольц пригальмував рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він побоюється прямої конфронтації з агресором Росією.

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військова допомога Олаф Шольц Німеччина
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