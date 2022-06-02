Захисники України утримують промзону Сєвєродонецька і головну дорогу в місто

Українські захисники утримують під контролем промислову зону Сєвєродонецька / Фото УНІАН

В Сєвєродонецьку не припиняється запекле протистояння. Промзона міста залишається під контролем Збройних сил України, про це пише 24 канал з посиланням на Офіс президента.

При цьому, за даними британської розвідки, Росія взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька. При цьому російські війська зазнали втрат у живій силі й техніці.

Основна дорога, що веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем ЗСУ, проте російська армія нарощує локальні успіхи в населеному пункті завдяки високій концентрації артилерійського вогню.

Також повідомляється, що перед ЗС РФ все ще стоїть завдання форсування річки Сіверський Донець, оскільки вона є природною перешкодою на шляху наступу військ на Луганському напрямку. Потенційні місця перетину річки знаходяться в районі Лисичанська і нещодавно захопленого Лиману. Але ці місця, імовірно, як і раніше перебувають під контролем українських збройних сил, які зруйнували відповідні мости.

Британська розвідка також повідомляє, що російські війська можуть втратити темп наступу, який вони наростили за останній тиждень, оскільки підрозділи потребують тактичної паузи. Вона необхідна для того, щоби передислокуватися для майбутніх переправ через річки і для подальших атак вглиб Донецької області, де українські підрозділи підготували оборонні позиції.

Дані розвідки Великої Британії за 2 червня 2022 / Фото twitter.com/DefenceHQ

Тим часом у мережі з'явилося відео із форпосту українських захисників на Луганщині На записі видно, як військові обороняють Сєвєродонецьк – часто ціною власного здоров'я та навіть життя:

Чому захоплення Сєвєродонецька важливе для РФ

Російські військові прагнуть спочатку взяти під контроль всю Луганську, а пізніше – Донецьку область. Щоби реалізувати ці плани, їм необхідно захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня:

Російські окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк - противник веде штурмові дії. За підтримки вогню мінометів ворог проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не мав.

На Слов'янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ уздовж всієї лінії зіткнення з мінометами, ствольною і реактивною артилерією.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії в напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, але змушений був відійти.

Як повідомляв Главред, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у четвер, що українські захисники продовжують стримувати окупантів, тому вони продовжують знищувати інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька.

Вранці 1 червня російські військові кілька разів стріляли по об'єднанню Азот. Потрапили в один з адміністративних корпусів і на склад, де зберігався метанол. У Лисичанську загарбники пошкодили будівлю міської лікарні.

За словами голови Луганської ОВА, пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – набагато більше, залишилися без даху над головою.

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