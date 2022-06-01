Включення Херсонщини, Запоріжжя й Донбасу до складу РФ: у Путіна відкрито заявляють про "нові плани"

У Путіна розмріялися включити Херсонщину, Запоріжжя й Донбас до складу РФ/ Reuters, t.ks.ua

У Путіна відкрито заявили, що планують включити частину українських територій до складу РФ. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та окуповані частини Донецької і Луганської областей. Заява про такі плани прозвучала з вуст секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Андрія Турчака.

Цинічну заяву Турчака процитувало російське пропагандистське агентство РИА Новости. При цьому Турчак зазначає, що нібито рішення про приєднання перших двох регіонів прийматимуть самі жителі.

"У мене сумнівів у тому, що цей регіон (Херсонська область – ред.) буде у складі Російської Федерації, нема ніяких. Люди хочуть захисту, стабільності, щоб нарешті після восьми років узаконеного Заходом "бандерівського терору" щодо них настав довгоочікуваний і міцний мир", – розмріявся російський політик.

При цьому, на його думку, "абсолютно немає сумнівів" і в тому, що "звільнені території" так званих "Л/ДНР" нібито теж стануть частиною РФ.

Турчак додав, що це ж саме буде і з Запорізькою областю. За його словами, там можуть повести так званий "референдум", як тільки з’явиться можливість, коли "припиниться обстріл і з'явиться зона безпеки".

Контратака ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вибили ворога з Миколаївки у Херсонській області, провівши вдалий наступ на окупантів. Загарбники понесли втрати, що призвело до панічних настроїв серед російських військових.

У ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються зірвати контрнаступ на Півдні України. Зокрема, спецпідрозділи росіян підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Брода та Великої Олександрівки.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), РФ спрямувала переважну кількість своїх сил на захоплення Донбасу. Та перекинувши туди багато військ, країна-агресорка не врахувала того, що сама створила вразливі місця на окупованій Херсонщині для контратаки ЗСУ.

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