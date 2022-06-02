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Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк: б'ють по житлових будинках і заводу Азот

2 червня 2022, 08:47

На завод Азоті росіяни пошкодили склад з метанолом, в Лисичанську обстріляли в лікарню. Пошкоджено ще 52 житлових будинки, люди залишилися без даху над головою.

Сєвєродонецьк
Російські військові кілька разів стріляли по об'єднанню Азот / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк - противник веде штурмові дії. Як повідомили вранці 2 червня в Генштабі ЗСУ, за підтримки вогню мінометів ворог проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не мав.

Тим часом голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у четвер, що українські захисники продовжують стримувати окупантів, тому вони продовжують знищувати інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька.

"Росіяни роблять все, щоби потім можна було заявити про відсутність можливості оновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відновлення окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому і руйнують", - написав Гайдай у Telegram.

Вранці 1 червня російські військові кілька разів стріляли по об'єднанню Азот. Влучили в один з адміністративних корпусів і на склад, де зберігався метанол. У Лисичанську загарбники пошкодили будівлю міської лікарні.

"Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто знищують і грабують нашу область. Зі злістю, тому що самі, сидячи на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю", - зазначив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – набагато більше, залишилися без даху над головою.

"50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, які штурмують росіяни, житло вигорає вулицями. За 1 червня в Гірському ворог пошкодив 16 будинків, у Лисичанську – 15, у Врубівці – дев'ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два", - розповів Сергій Гайдай.

Сєвєродонецьк
Окупанти руйнують житлові будинки в Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA
Сєвєродонецьк
Фото t.me/luhanskaVTSA

У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За минулу добу відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин і чотири ворожі автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПЛА типу Орлан-10.

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Битва за Сєвєродонецьк

1 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що росіяни контролюють 70% міської забудови Сєвєродонецька.

За словами чиновника, частка ЗСУ відійшла на більш вигідні та підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

До того фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише щодня втрачають там свій особовий склад і техніку.

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