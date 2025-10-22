Рус
РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинок

Анна Ярославська
22 жовтня 2025, 09:12
Діти та молода жінка загинули у власному будинку після атаки окупантів.
Наслідки атаки РФ на Київщину
На Київщині є жертви після атаки РФ / Колаж: Главред, фото:t.me/mvs_ukraine

Коротко:

  • На Київщині є жертви внаслідок атаки РФ
  • Загинули чотири людини, двоє з них - діти

Унаслідок російської атаки на Київську область у ніч на 22 жовтня загинула молода жінка та двоє дітей - 12 років і шести місяців. Трагедія сталася в селі Погреби Броварського району.

Тіла загиблих виявлено на місці пожежі приватного будинку.

відео дня

"Країна-терорист убила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля і дванадцятирічну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла виявлено на місці пожежі приватного будинку", - повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Мої співчуття родині та близьким загиблих", - додав він.

У МВС України також повідомили, що на Київщині загинуло троє людей, двоє з них - діти.

"Вночі та вранці під обстрілом опинилося кілька районів області. У Зазимській громаді загинули три людини, серед них - діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали", - йдеться у повідомленні.

1761113631-3968.jpg
У будинку спалахнула пожежа / Фото: ДСНС

Крім того, постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку в Броварах.

Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/mvs_ukraine

У місті уламки також спричинили пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Пізніше Калашник уточнив, що кількість жертв на Київщині зросла.

"На жаль, ще одне життя забрала країна-терорист. У Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження. Співчуття родині та близьким загиблого", - написав він.

Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі. Осколкове поранення отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забій поранення тім'яної ділянки голови його госпіталізовано до лікарні.

  • Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
За словами очільника ОВА, російські окупанти цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі. В області за розпорядженням НЕК Укренерго запроваджено екстрені відключення світла.

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули дві людини.

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як Україна підготувалася до зими на тлі обстрілів: думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів Главреду, що Україна погано підготувалася до зими на тлі російських обстрілів.

"Не вистачало грошей, щоб проводити навіть розширені оперативні, не кажучи вже про капітальні ремонти підстанцій Укренерго та теплових електростанцій. У компанії ДТЕК багато об'єктів було зруйновано, у державного Центренерго - теж. Трипільська і Зміївська ТЕС постраждали, зокрема Трипільська - вже вдруге", - сказав він.

Із системою захисту об'єктів ситуація теж складна. Освоєння коштів було мінімальним. За словами Корольчука, питання навіть не у зловживаннях, а в тому, що Укренерго та Держагентство відновлення просто не мали відповідного досвіду.

"Якщо немає досвіду, про який результат можна говорити? Не кажучи вже про те, що системи захисту, по суті, так і не були створені в повному обсязі, як це від самого початку планувалося. І, на жаль, схоже, що їх найближчим часом теж не буде", - додав експерт.

Третій момент - запаси енергоресурсів, насамперед газу. Ми накопичили всього близько 13 млрд кубометрів - це низький показник.

"Як уряд планував пройти зиму із запасом у 13 млрд кубометрів - питання відкрите. Тим паче, що зараз додалася ще одна проблема - обстріли газової інфраструктури (...) Якщо подальших суттєвих обстрілів цієї інфраструктури не буде, то державна компанія Укргазвидобування зможе зберегти обсяги видобутку - близько 45-50 млн кубометрів на добу. Цього теоретично і практично має вистачити для потреб населення", - додав Корольчук.

Інші новини:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

новини Києва війна в Україні Київська область новини України війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
