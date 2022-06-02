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Ексгенерал з Німеччини розкрив план Путіна щодо Донбасу

2 червня 2022, 01:36

Армія РФ може захопити Донбас "за кілька днів або тижнів", і в цьому випадку окупанти підуть далі, сказав генерал-лейтенант у відставці Роланд Катер.

ВСУ, військові, вибух
Україні необхідно знову закріпитися на Донбасі / Фото УНІАН

Російські окупанти можуть захопити Донбас "за кілька днів або тижнів", і в цьому випадку вони підуть далі. Україна повинна наносити локальні контрудари по російських військах на Донбасі, щоби повернути плацдарм бойових дій під свій контроль. Таку думку озвучив німецький генерал-лейтенант у відставці Роланд Катер в коментарі Die Welt.

За його словами, РФ змінила стратегію за останні кілька тижнів.

"Вони сформували чіткий центр ваги на Донбасі та зосередили там свої сили. Є перевага росіян, хоча Україна робить все можливе, щоби мужньо захищатися там. Водночас росіяни дають зрозуміти: ми все ще там. Вони сіють страх і жах по всій країні, завдаючи шкоди мирному населенню. Їх явно не хвилює руйнування будинків, лікарень і, передусім, комунальних служб", – сказав Катер.

Генерал у відставці пояснив тактику РФ: взяти Донбас під контроль, "а потім буде зроблено все, щоби міцно встановити сухопутне сполучення з Кримом, встановити сухопутне сполучення через Маріуполь та інші портові міста".

Катер також прокоментував відмову США надати Україні ракетні системи дальньої дії.

"Я думаю, що розчарування України також зрозуміло. Але для мене зараз набагато важливіше, щоби Україна виправила ситуацію. А для цього, ймовірно, потрібно знову закріпитися на Донбасі за допомогою місцевих регіональних контратак", – резюмував колишній військовий.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Битва за Донбас

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у середу, 1 червня, що росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька. За його словами, частина українських військ відійшла на вигідніші позиції, ще частина – продовжує бої всередині Сєвєродонецька. Лисичанськ - повністю під контролем ЗСУ. Всі вільні населені пункти Луганської області постійно перебувають під обстрілами. Евакуація припинена.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише кожен день втрачають там свій особовий склад і техніку.

Тим часом у Путіна відкрито заявили, що планують включити частину українських територій до складу РФ. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та окуповані частини Донецької та Луганської областей. Заява про такі плани прозвучала з вуст секретаря Генеральної ради Єдиної Росії Андрія Турчака.

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