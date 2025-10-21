Рус
Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України

Юрій Берендій
21 жовтня 2025, 19:21оновлено 21 жовтня, 20:20
1359
Рішення про відкладення переговорів через позицію Росії може мати негативні наслідки для Кремля, включно з передачею Україні ракет Tomahawk.
Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України
Кремль зірвав переговори і висунув умови щодо України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Трамп пропонує Україні та Росії вирішити питання територій
  • Як Кремль зірвав переговори в Будапешті та що задумав Путін
  • Чим обернеться для Росії відмова від переговорів з Трампом

Президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським у Білому домі запропонував варіант припинення бойових дій, за якого сторони заморожували б конфлікт по лінії фронту. Однак Кремль категорично відкидає цю ідею. Офіційна позиція РФ полягає в тому, що не можна приймати жодного рішення про перемир’я без вивчення так званих "корінних причин" війни. Це створює небезпечну прірву між планами Трампа та умовами Путіна — і фактично підриває можливість проведення запланованого саміту Трампа і Путіна в Будапешті.

Главред зібрав основне, що варто знати про зрив саміту в Будапешті.

відео дня

Як Трамп пропонує Україні та Росії вирішити питання територій

16 жовтня президент США Дональд Трамп ПРОВІВ телефонну розмову з Володимиром Путіним, яку він охарактеризував, як продуктивну та анонсував їхню нову зустріч. Про це він заявив соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому зазначив, що наприкінці розмови сторони узгодили проведення наступного тижня зустрічі радників високого рівня. Від США її очолить держсекретар Марко Рубіо разом із іншими призначеними пізніше представниками. Місце проведення ще не визначене.

Трамп також повідомив, що має намір зустрітися з Путіним у Будапешті для обговорення можливого припинення війни між Росією та Україною.

Вже після переговорів із Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня Трамп закликав негайно зупинити бойові дії по лінії фронту, наголосивши, що це треба зробити одразу, бо інакше ситуація ускладниться і її буде важко розв’язати.

"Зупиніться на лінії фронту, й обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства - і на цьому поставити крапку. Зупиніться просто зараз, на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну", - сказав Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Володимир Зеленський і Дональд Трамп / Фото: Офіс президента України

Реакція Росії на пропозицію Трампа - які умови висунув Кремль

У відповідь на пропозицію Трампа міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики до негайного перемир’я без вирішення основних причин "українського конфлікту" суперечать домовленостям, досягнутим між президентом РФ Володимиром Путіним та Дональдом Трампом на Алясці.

"Зараз почало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати. Зупинитись, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про причини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла", - заявив він.

Він додав, що обговорював із держсекретарем США Марко Рубіо поточну ситуацію та підготовку можливого варіанту нової зустрічі Путіна і Трампа. Лавров підкреслив, що негайне припинення вогню в Україні означало б, нібито, залишення більшої частини країни "під владою нацистів".

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України
Сергій Лавров / Фото: МЗС РФ

До цього, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо мирного плану президента США Дональда Трампа, який передбачає зупинку військ РФ та України на поточній лінії фронту для початку переговорів, залишається незмінною.

За його словами, це питання неодноразово обговорювалося в різних варіантах під час російсько-американських контактів, і відповідь Росії завжди була однакова.

Щодо повідомлень у медіа про пропозицію Трампа почати повномасштабні мирні переговори з припинення вогню по всій лінії фронту, Пєсков назвав їх переважно газетними публікаціями та зазначив, що таких заяв було чимало.

Коли відбудуться переговори Лаврова і Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести зустріч у Будапешті 30 жовтня. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного німецького чиновника.

"Міністри закордонних справ Росії та США очікуються в Будапешті 30 жовтня", - цитує видання слова чиновника, передає РБК-Україна.

За інформацією видання, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує викласти свої пропозиції перед можливою зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Також обговорюється ймовірність переговорів Трампа з європейськими лідерами перед розмовою з главою Кремля. Водночас чиновник підкреслив, що поки що нічого не підтверджено.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа і Путіна в Будапешті відклали – що сталось

Саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті відкладено на невизначений термін. Як повідомив кореспондент NBC News Гаррет Хааке з посиланням на неназваного високопосадовця Білого дому, процес підготовки зустрічі наразі призупинено.

За словами джерела, президент США вважає, що сторони ще не готові до переговорів, особливо з огляду на заяви Кремля про те, що його вимоги до України для укладення мирної угоди залишаються незмінними.

Як Кремль зірвав переговори в Будапешті

Відмова Росії від негайного припинення вогню в Україні поставила під сумнів проведення саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Як повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, після перенесення підготовчої зустрічі між високопоставленими представниками США та Росії з’явилися ознаки можливого зриву переговорів.

Двоє європейських дипломатів зазначили, що перенесення зустрічі між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим може свідчити про небажання Вашингтона проводити саміт, якщо Москва не пом’якшить свої вимоги.

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України
Марко Рубіо / фото: ОП

"Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті угода для Трампа не буде укладена", – сказав один з них.

За словами одного з дипломатів, російська сторона не змінила свою позицію та не погоджується на зупинку бойових дій на поточних лініях.

"І я припускаю, що Лавров виголосив ту саму промову, а Рубіо відповів: "До побачення", - вказує він.

Що задумали в Кремлі

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко, коментуючи заяви Лаврова про нібито вирішення "першопричин конфлікту" зазначив, що Росія продовжує використовувати стару тактику для затягування переговорів.

Коваленко зазначив, що Росія знову намагається випробовувати терпіння Трампа.

"Першопричинами ж насправді є імперська модель існування Росії і курс, який Москва обрала з 1991 року. Власні ж першопричини вони вирішувати не хочуть. Саме тому лише фізичні, а не словесні удари по РФ, можуть змінити позицію", - вказує він.

Він додав, що росіяни ведуть війну під приводом "усунення першопричин", атакуючи енергетичну інфраструктуру Чернігівщини та залишаючи людей без світла й води. У їхній логіці "першопричина" — існування України та життя українців на території, на яку вони претендують, фактично на всю країну. Насправді ж "першопричина" полягає в імперській політиці Росії та обраному ними шляху.

"В даному випадку вирішити питання можливо лише силовим впливом. І це, звісно, має бути колективна робота наша, США, Європи і Китаю, сировинним придатком якого і є нинішня РФ", - резюмував він.

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чим обернеться для Росії відмова від переговорів з Трампом

Екс-міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко зазначив, що у разі, якщо Володимир Путін знову відкине пропозицію Дональда Трампа щодо зупинки бойових дій, США можуть перейти до рішучіших дій, зокрема розглянути питання постачання ракет Tomahawk та іншого озброєння. Усе залежатиме лише від того, куди саме буде спрямована ця зброя.

"А якщо Трамп побачить, що Путін його вкотре кинув, у нього, думаю, прокинеться елементарна самоповага і гідність. Я все-таки виходжу з того, що надто довго Трамп терпіти всі ці "штучки" Путіна не буде. За останні три з половиною роки ми зрозуміли, що найкраща гарантія безпеки – це наші власні дрони та ракети. Це те, що справді потрібно Україні", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

Чому переговори Трампа і Путіна не відбудуться

На думку Огризка, зустріч між Трампом і Путіним, найімовірніше, не відбудеться, оскільки президент США доручив держсекретарю Марко Рубіо попередньо домовитися з Сергієм Лавровим, а досягти реального компромісу наразі малоймовірно.

"Тепер уже повторення Аляски неможливо, тобто Аляски-2 не буде, тому Трампа тоді з’їдять без солі. Адже після першої "чудової" зустрічі американська преса його просто знищила. Трамп був розлючений, тому що очікував одного, а отримав інше. Власне, саме Трамп був ініціатором того, що зустріч із Путіним тоді закінчилася дочасно, без ланчу, тобто він просто її перервав. Тому зараз Трамп не ризикне йти на таку пустопорожню балаканину і чергові "історичні" екскурсії Путіна до половців. Трампу зараз потрібен результат. А що таке результат? Це певні речі, які погоджені з російською стороною", - додав дипломат.

Він вважає, що сподіватися на зміну позиції Москви найближчим часом — наївно, адже російська сторона, ймовірно, знову озвучить список нереалістичних вимог, які не будуть прийняті.

"Тому зустріч Путіна і Трампа станом на сьогодні – це на 99% теорія, аніж практика", - резюмував він.

Чи повернеться Трамп до розмов про ракети Tomahawk після відмови росіян від переговорів в Будапешті

Політолог Петро Олещук в інтерв'ю Главреду зазначив, що якщо Росія відмовиться від переговорів, адміністрація Дональда Трампа може повернутися до питання передачі Україні ракет Tomahawk.

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України
Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

На його думку, головною метою Трампа є не результат для України, а укладення мирної угоди, яка дозволила б йому заявити про досягнення миру в Європі. Для цього він намагається чинити тиск на Путіна, поєднуючи загрозу військових кроків із пропозиціями щодо зняття санкцій і співпраці між США та Росією.

Водночас Олещук вважає, що сам Трамп не зацікавлений у затягуванні процесу, адже надання Україні ракет потребує часу, тоді як він прагне швидкого політичного результату.

"Проте якщо Трамп остаточно зрозуміє, що Путін на даному етапі угоду укладати не хоче, йому доведеться давати Україні Tomahawk, щоб знову примусити Путіна повернутися за стіл переговорів. Отже, будь-які рішення щодо Tomahawk будуть залежати виключно від того, наскільки успішно буде просуватися дипломатичний процес і переговори Трампа з Путіним", -- стверджує він.

