Україну чекає масований обстріл з боку РФ через постачання нового озброєння - NYT

Україну чекає масований обстріл з боку РФ через постачання нового озброєння / скріншот, УНІАН

Постачання в Україну ракетних систем може обернутися масованим обстрілом українських територій російськими військами.

Журналіст The New York Times зазначають, що можливі удари ЗСУ по території РФ можуть сприяти ескалації.

"США заявили, що по території Росії удари наноситися не будуть (і це повторив вчора Зеленський). Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) або визнала юридично (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне наносити вглиб цих територій - незрозуміло. У теорії це може викликати ескалацію", - йдеться в матеріалі.

Якщо США стримають обіцянку не поставляти далекобійні ракети, то нинішні системи до Криму не дістануть (їх дальність 70-80 км), відзначають журналісти.

читайте такожОзброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від СШАУ виданні стверджують, "моментом істини" буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку Росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ.

Військова допомога Україні

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник Міністра оборони США з політики Колін Кол.

читайте такожНімеччина поставить Україні найсучаснішу систему ППО, яка є у ФРН-ШольцЗа його словами, в очікуванні потенційного рішення президента США Джо Байдена Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS в Європі, щоб забезпечити їх швидку доставку українцям.

Великобританія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

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