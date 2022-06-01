"Є надія, що звільнимо": мер Сєвєродонецька розповів, що 20% міста тримають ЗСУ

Мер Сєвєродонецька розповів, що 20% міста тримають ЗСУ/ УНІАН і Facebook С. Гайдай

Російські окупанти на даному етапі захопили 60% площі Сєвєродонецька, українські війська-20% міста. Інша частина міської забудови стала "нічийною територією". Про це розповів градоначальник Олександр Стрюк в коментарі новинному агентству Reuters.

"Ці 20% люто захищають наші Збройні сили. Наші війська утримують оборонні рубежі. Робляться спроби вибити російські війська", - сказав Стрюк.

Як каже градоначальник Сєвєродонецька, в місті залишилося зараз приблизно від 12 до 13 тисяч осіб. Однак при цьому, вся інфраструктура, яка необхідна для нормального життя, вже зруйнована обстрілами окупантів, а доставка їжі або іншої гуманітарної допомоги неможлива.

Стрюк підкреслив, що всі залишилися місцеві жителі зараз живуть в умовах постійних обстрілів окупантів. Плюс в місті постійно йдуть вуличні бої ЗСУ з російськими агресорами.

"У нас є надія, що, незважаючи ні на що, ми звільнимо місто і не дозволимо повністю його окупувати", — сказав він.

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Битва за Сєвєродонецьк

Нагадаємо, раніше, 1 червня, керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що росіяни контролюють 70% міської забудови Сєвєродонецька.

За словами чиновника, частка ЗСУ відійшла на більш вигідні і підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

До того фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто відзначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише кожен день втрачають там свій особовий склад і техніку.

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