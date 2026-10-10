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РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на Оболоні

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 14:03оновлено 10 жовтня, 14:53
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Монітори писали про загрозу "Цирконів".
Ракета
Ракети "Циркон" запустила РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, скріншот

Коротко:

  • У Києві пролунали вибухи
  • Столицю атакували "Циркони"
  • У місті видно дим

У суботу, 10 жовтня, вдень у Києві пролунали вибухи. Монітори попереджали про запуск балістичних ракет окупантами.

Про балістичну загрозу повідомив канал єРадар о 13:57. Мешканців Києва закликали сховатися в укриття. Повідомлялося про рух ракети курсом на ТЕЦ-6 або повз неї.

відео дня

О 14:01 повідомлялося про запуск ракети з Курської області

"Повз Чернігівщину. Це "Циркон", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про ракету, яка рухається на Чернігів через Сумську область у бік Києва.

О 14:04 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці.

"Перебувайте в укриттях!", - написав він.

14:09 - Повторні вибухи в Києві.

Мешканці столиці повідомляють, що в місті видно дим.

14:19 За словами Кличка, в Оболонському районі зафіковано влучання в будівлю ресторану.

За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку.

14:46 В будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих.

"Один із них - у тяжкому стані. Медики надають допомогу", - повідомив Кличко.

РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на Оболоні
​ Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, в ніч на 10 жовтня під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Вранці 10 жовтня Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

З’ясовується інформація щодо ще 12 осіб, які могли перебувати в будинках; на місцях тривають пошуково-рятувальні операції.

  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС України, Національна поліція

Вранці 9 жовтня російські війська завдали шість ударів по Запоріжжю - одна людина загинула. Семеро людей отримали поранення, серед них - дитина. Під приціл потрапив район щільної забудови, де поруч із будинками розташована соціальна інфраструктура.

Крім того, 9 жовтня щонайменше одна людина загинула в Івано-Франківську внаслідок нічного російського удару, ще троє - отримали поранення на Київщині.

8 жовтня російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

7 жовтня окупанти завдали удару по житловому п'ятиповерховому будинку в Прилуках - було пряме влучання, зруйновано два під'їзди. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали.

Росія готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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