Ви дізнаєтеся:
- Чому Охлобистін несподівано засудив війну
- Які підозри висунула акторові-пропагандисту СБУ
Російський актор і затятий пропагандист Іван Охлобистін, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримував агресію Кремля, несподівано опублікував у Telegram серію панічних повідомлень про війну в Україні. Незабаром після публікації всі 3 дописи були видалені з його сторінки.
У першому дописі Охлобистін поскаржився, що на фронті загинув син його близького друга, тіло якого з 12 листопада перебуває на бойових позиціях і його неможливо евакуювати. Уже в наступному дописі актор несподівано заявив про власну безпорадність, попрощався з аудиторією та назвав себе "старим, дурнуватим клоуном".
"Ось і все! Я більше ні про що не можу говорити. Молодці. Постаралися. Вмієте. Прощавайте. Мене більше немає. Є старий, трохи дурнуватий клоун, який доживає свій термін на такій самій старій арені", - йшлося у публікації.
Фінальним акордом став третій допис, у якому колишній священнослужитель і прихильник Володимира Путіна раптово висловився щодо ставлення вищих сил до подій.
"І наостанок: Богу ця війна не подобається", - йшлося у повідомленні.
Після цього всі 3 останні дописи зникли зі сторінки пропагандиста. Пізніше його дочка Варвара, зазначена як контактна особа Telegram-каналу, пояснила появу публікацій злом акаунта.
Нагадаємо, раніше Іван Охлобистін неодноразово виступав з агресивними імперськими заявами, обіцяючи, що Росія нібито захопить Київ та Одесу до 2030 року. В Україні СБУ заочно повідомила пропагандисту про підозру одразу за 3 статтями Кримінального кодексу, зокрема за посягання на територіальну цілісність країни, пропаганду війни та героїзацію російських окупантів.
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