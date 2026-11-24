Пропагандист несподівано опублікував серію похмурих дописів після загибелі сина близького друга на фронті.

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Іван Охлобистін висловився проти війни / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іван Охлобистін

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Чому Охлобистін несподівано засудив війну

Які підозри висунула акторові-пропагандисту СБУ

Російський актор і затятий пропагандист Іван Охлобистін, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримував агресію Кремля, несподівано опублікував у Telegram серію панічних повідомлень про війну в Україні. Незабаром після публікації всі 3 дописи були видалені з його сторінки.

У першому дописі Охлобистін поскаржився, що на фронті загинув син його близького друга, тіло якого з 12 листопада перебуває на бойових позиціях і його неможливо евакуювати. Уже в наступному дописі актор несподівано заявив про власну безпорадність, попрощався з аудиторією та назвав себе "старим, дурнуватим клоуном".

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Іван Охлобистін про війну в Україні / фото: t.me/astrapress

"Ось і все! Я більше ні про що не можу говорити. Молодці. Постаралися. Вмієте. Прощавайте. Мене більше немає. Є старий, трохи дурнуватий клоун, який доживає свій термін на такій самій старій арені", - йшлося у публікації.

Фінальним акордом став третій допис, у якому колишній священнослужитель і прихильник Володимира Путіна раптово висловився щодо ставлення вищих сил до подій.

"І наостанок: Богу ця війна не подобається", - йшлося у повідомленні.

Іван Охлобистін засудив війну / фото: t.me/astrapress

Після цього всі 3 останні дописи зникли зі сторінки пропагандиста. Пізніше його дочка Варвара, зазначена як контактна особа Telegram-каналу, пояснила появу публікацій злом акаунта.

Нагадаємо, раніше Іван Охлобистін неодноразово виступав з агресивними імперськими заявами, обіцяючи, що Росія нібито захопить Київ та Одесу до 2030 року. В Україні СБУ заочно повідомила пропагандисту про підозру одразу за 3 статтями Кримінального кодексу, зокрема за посягання на територіальну цілісність країни, пропаганду війни та героїзацію російських окупантів.

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