Кабмін змінив правила бронювання: до 20 грудня 2026 року частині підприємств продовжили критичність і відстрочки, але бізнес чекають нові критерії.

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Нові правила бронювання в Україні - що зробити до 20 грудня, щоб не втратити бронь / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Хто збереже бронювання після 20 грудня 2026 року

Які підприємства ризикують втратити статус критично важливих

Що зміниться для оборонки, енергетики та культурної сфери

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов’язаних працівників і передбачив перехідний період до 20 грудня 2026 року. До цієї дати окремі підприємства зможуть зберегти статус критично важливих і відстрочки для своїх працівників. Водночас бізнесу доведеться перевірити відповідність оновленим критеріям, а для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів зміниться порядок розрахунку квоти на бронювання.

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Нові правила також передбачають посилення контролю за дотриманням податкових вимог. Окремо Міністерство культури затвердило оновлені критерії для підприємств у сфері культури та інформаційній галузі.

Главред з’ясував, кого стосується продовження бронювання до 20 грудня, як зміниться порядок отримання критичного статусу та які підприємства ризикують його втратити.

Кому продовжили бронювання до 20 грудня 2026 року

Кабінет міністрів постановою №1452 від 19 листопада 2026 року передбачив перехідний період для підприємств, які мають статус критично важливих. Відповідно до рішення, до 20 грудня включно продовжують діяти окремі рішення про критичність, а також оформлені через портал "Дія" відстрочки для працівників відповідних підприємств.

Продовження стосується рішень, строк дії яких закінчився після набрання чинності постановою №1328 - тобто з 27 жовтня 2026 року - або завершується до 20 грудня. Важлива умова: відповідні державні органи мають погодити критерії критичності підприємства з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.

Якщо рішення про критичність або бронювання діє довше, нові положення не скорочують установленого строку. Водночас перехідний механізм не поширюється на підприємства, рішення щодо яких уже скасували або мають скасувати через втрату чинності критерію, на підставі якого вони отримали критичний статус.

У Міністерстві економіки та довкілля України пояснили, що перехідний період має дати бізнесу час для приведення документів у відповідність до оновлених правил.

Окремі вимоги встановили для визначених критично важливих установ, представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. До 20 грудня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановлених для них вимог. На перехідний період передбачено спеціальні умови застосування окремих положень порядку бронювання.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації має протягом п’яти днів після набрання чинності постановою забезпечити технічну можливість бронювання працівників визначених установ через портал "Дія". Переведення таких військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік передбачене без дотримання загального строку, установленого порядком бронювання.

"Дія" / Інфографіка: Главред

Що змінилося в правилах бронювання працівників

Урядові зміни стосуються не лише продовження окремих відстрочок. Вони також уточнюють порядок отримання критичного статусу, визначення кількості заброньованих працівників і перевірки підприємств.

Зокрема, підприємства, які отримали статус критично важливих окремим рішенням Кабінету міністрів, можуть самостійно визначати кількість працівників, яких планують бронювати. Остаточне погодження відбуватиметься за результатами розгляду Координаційного центру.

Змінюється і порядок документального підтвердження погодження критеріїв критичності. Замість повного протоколу засідання Координаційного центру достатньо буде офіційного витягу, засвідченого його секретарем.

Ще один напрям змін - посилення перевірок податкової дисципліни. Координаційний центр зможе розглядати звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо підприємств, які можуть систематично ухилятися від сплати податків.

Ідеться, зокрема, про документально підтверджені ознаки схем несплати ПДВ та податку на доходи фізичних осіб. Таку інформацію враховуватимуть під час розгляду питань, пов’язаних із критичністю підприємства та бронюванням працівників.

Водночас для стратегічно важливих підприємств передбачена можливість рекомендувати збільшення квоти на бронювання. Для цього відповідний орган влади має обґрунтувати, чому встановленого ліміту недостатньо. Сама рекомендація не означає автоматичного збільшення кількості заброньованих працівників.

Як зміниться бронювання працівників оборонної промисловості та енергетики

Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів зберігається гранична квота бронювання на рівні 95% військовозобов’язаних працівників. Однак змінюється база, від якої розраховуватимуть цей відсоток.

Раніше кількість заброньованих працівників прив’язували до чисельності, зазначеної в рішенні Міністерства оборони або Міністерства енергетики. Тепер розрахунок здійснюватимуть від фактичної кількості військовозобов’язаних працівників підприємства.

У Міністерстві економіки та довкілля України пояснили, що до 20 грудня підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту.

"Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту. Сам ліміт - 95% - не змінюється. Змінюється база розрахунку", - йдеться в повідомленні міністерства.

Українська рада зброярів раніше виступала за перегляд механізму визначення кількості працівників, яких можуть бронювати виробники озброєння. Організація вважає зміну бази розрахунку важливим кроком, оскільки підприємства, що розширюють виробництво та збільшують штат, зможуть орієнтуватися на фактичну чисельність команди, а не на показники зі старих рішень.

Допис Української ради зброярів / Скріншот

Водночас рада зброярів звернула увагу на тривалість розгляду звернень Координаційним центром. За інформацією організації, прискорена процедура, яка передбачає розгляд протягом семи робочих днів, доступна лише для окремих невідкладних звернень.

"Позиція Української ради зброярів незмінна: усі питання, що стосуються оборонно-промислового комплексу, мають розглядатися за прискореною процедурою - до семи робочих днів", - наголосили в організації.

Які підприємства культури та медіа зможуть отримати критичний статус

Міністерство культури України затвердило оновлені критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у сфері культури та інформаційній галузі. Відповідний наказ №1648 підписали 23 листопада 2026 року.

Документ містить окремі переліки вимог для культурної та інформаційної сфер. Щоб претендувати на відповідний статус, підприємство має відповідати щонайменше одному з критеріїв, установлених для його категорії.

Для державних некомерційних товариств, підприємств, установ та організацій у сфері культури підставою може бути, зокрема, наявність статусу національного. До критеріїв також належать збереження державної частини Музейного фонду України, діяльність у сфері освіти, науки чи культури та виконання завдань і політик Міністерства культури.

Окремі вимоги встановлено для кінематографічної галузі. Підприємства, які займаються виробництвом, обробкою, розповсюдженням або показом фільмів, можуть претендувати на критичність за умови відповідності визначеним критеріям. Зокрема, значення мають кількість проведених кінопоказів, географія заходів і частка некомерційних показів.

Один із критеріїв передбачає проведення щонайменше 500 кінопоказів протягом попереднього календарного року не менш ніж у 10 областях України. Принаймні 20% таких показів мають бути некомерційними та призначеними для військових, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших визначених категорій населення.

Підставою для отримання статусу також може бути виробництво національного фільму за державні кошти за умови перемоги в мистецькому конкурсі й наявності підписаного договору. Окремо враховуватимуть розроблення інноваційної продукції для кіноіндустрії, виготовлення субтитрів для людей із порушеннями слуху та аудіоописів для глядачів із порушеннями зору.

Для підприємств, які створюють, обробляють, розповсюджують або показують відеоконтент, передбачені додаткові умови. Зокрема, вони мають бути внесені до відповідного державного реєстру та працювати щонайменше три роки, а також відповідати одній із вимог щодо виробництва фільмів, їх розповсюдження або проведення культурно-мистецьких заходів за кордоном.

У книговидавничій сфері одним із критеріїв є реалізація протягом року щонайменше двох проєктів, спрямованих на створення, представлення, популяризацію та продаж книг як національного креативного продукту. Навчальні видання до цього критерію не включаються.

Окремий блок наказу стосується інформаційної сфери. До переліку ввійшли суб’єкти зі статусом національних, підприємства, які забезпечують діяльність аудіовізуальних медіасервісів іномовлення та суспільних медіа, а також організації, залучені до створення й трансляції патріотичного та суспільно важливого контенту.

Для виробників програмного наповнення телемарафону "Єдині новини" встановлено конкретні фінансові та виробничі показники. Зокрема, підприємства мають забезпечувати виробництво щонайменше 10 годин аудіовізуального контенту на місяць загальною вартістю від 1 млн гривень.

Аналогічний мінімальний місячний показник передбачено для організацій, які надають технічні, творчі, редакційні та інші послуги, безпосередньо пов’язані з виробництвом або трансляцією телемарафону.

Критерії також охоплюють виготовлювачів офіційних друкованих видань державних органів, провайдерів аудіовізуальних сервісів, окремі друковані медіа та підприємства, які забезпечують виготовлення шкільних підручників, зокрема шрифтом Брайля.

Для визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії Державне агентство України з питань кіно має утворити відповідну комісію.

Хто ризикує втратити критичний статус після оновлення правил

Після перегляду критеріїв підприємствам важливо перевірити, на якій саме підставі вони отримали статус критично важливих. Народний депутат Олександр Федієнко, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, закликав керівників підприємств не чекати завершення строку дії документів, а заздалегідь переконатися, що компанії відповідають чинним вимогам.

За його поясненням, якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало критичний статус, виключили або компанія більше йому не відповідає, рішення може бути скасоване. Якщо ж критерій залишається чинним і підприємство продовжує йому відповідати, статус може зберігатися в межах установленого строку, якщо немає інших підстав для скасування.

Водночас потрібно розрізняти загальний перегляд критеріїв і перехідний механізм, передбачений постановою №1452. Нове рішення уряду не продовжує автоматично всі без винятку статуси, але й не скасовує перехідні гарантії для визначених категорій підприємств.

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Федієнко радить керівникам перевірити документи вже зараз, а не відкладати це до завершення встановленого строку.

"Моя рекомендація бізнесу - не чекати завершення строку чинності свого статусу, а вже зараз перевірити відповідність оновленим критеріям", - наголосив народний депутат.

За його словами, після 20 грудня підприємства, які не підтвердили відповідність актуальним вимогам і не підпадають під перехідні положення, не зможуть і надалі посилатися на старі рішення як на підставу для збереження критичного статусу та бронювання працівників.

"З 21 грудня перехідна гарантія припиняє діяти. Підприємства, які не підтвердили критичність, втрачають підставу для збереження статусу за старими рішеннями, а разом із ним - і підставу для бронювання працівників", - зазначив Федієнко.

Які ризики для бронювання бачать юристи

Юридичні наслідки оновлення правил проаналізував адвокат об’єднання "Актум" Ігор Мунтяну. За його оцінкою, постанова №1328, яка набрала чинності 27 жовтня 2026 року, змінила підхід до визначення критично важливих підприємств і посилила контроль за наданням відповідного статусу.

Однією з важливих змін стало створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних. За наведеними в юридичному аналізі даними, до його складу входять 18 представників, а роботу координують заступники міністрів економіки та оборони. Центр розглядає питання, пов’язані з критичним статусом і збільшенням квот на бронювання.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Поява додаткового етапу погодження може впливати на тривалість процедури. У юридичному аналізі наведено такі орієнтовні строки розгляду звернень:

до семи робочих днів - у профільному органі;

до одного місяця - у Координаційному центрі, хоча для окремих невідкладних звернень цей строк може скорочуватися до семи днів;

три робочі дні - на ухвалення остаточного рішення.

Адвокат також звертає увагу на ризик втрати критичності під час перегляду критеріїв. Якщо підприємство отримало статус за вимогою, яку згодом виключили з відповідного переліку, рішення про його критичність може бути скасоване.

Підставою для додаткового розгляду можуть стати й звернення правоохоронних або контролюючих органів. Зокрема, нові положення передбачають розгляд інформації Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо можливих схем ухилення від сплати ПДВ і податку на доходи фізичних осіб.

За оцінкою адвоката, окремі ризики стосуються регіональних і галузевих підприємств, особливо тих, що працюють поза пріоритетними для держави сферами. Водночас конкретні наслідки залежать від підстав, на яких підприємству надали критичний статус, та від відповідності чинним вимогам.

Для представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги передбачені окремі обмеження щодо кількості заброньованих працівників. У матеріалі адвоката, зокрема, згадується ліміт до семи осіб на один проєкт. Це положення варто перевіряти з огляду на категорію установи та норму, яка до неї застосовується.

Окремо юрист звертає увагу на військовий облік. За його оцінкою, два або більше підтверджених порушення правил військового обліку протягом останніх 12 місяців можуть стати підставою для відмови у збільшенні квоти бронювання. Це не слід ототожнювати з автоматичним скасуванням критичного статусу в усіх випадках.

Водночас у юридичному аналізі згадуються й послаблення для бізнесу. Зокрема, податковий борг, який виник не з вини підприємства, а через затримку виплат із державного або місцевого бюджету, не повинен автоматично перешкоджати отриманню критичного статусу, якщо відповідні обставини документально підтверджені.

Адвокат Ігор Мунтяну радить підприємствам перевірити критерій, за яким вони отримали статус, привести військовий облік до належного стану та проконтролювати строки дії підвищених квот. У матеріалі також згадуються рішення Міністерства оборони, ухвалені до 8 грудня 2025 року, строк дії яких обмежений 8 грудня 2026 року.

Крім того, юрист повідомляє про плани уряду запропонувати до 1 грудня нову комплексну модель бронювання. Через це він застерігає роботодавців від незворотних кадрових рішень, ухвалених лише з огляду на перехідні правила.

"Епоха "старого" бронювання завершилася. Держава переходить до ручного, більш прискіпливого контролю за тим, хто саме залишається в тилу. Для підприємств це означає одне: право на збереження команди тепер доведеться доводити значно ретельніше", - підсумовують адвокати об’єднання "Актум".

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