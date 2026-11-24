Популярний шоумен і грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія опублікував сімейні фото.

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Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа - батьки багатодітної сім’ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

Як виглядає донька Макацарія та Чичуа

З якої нагоди з'явилися фото малечі

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа виховують трьох дітей - двох дочок і сина.

На своїй сторінці в Instagram зірковий тато показав хрестини наймолодшої доньки Кето. Пара рідко ділиться фотографіями своїх дітей.

відео дня

Вони вже показували старших дітей - сина Гію та доньку Ніно. Тепер же настала черга Кето.

Іраклі Макацарія з дружиною поділився фото наймолодшої доньки / Фото Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною поділився фото наймолодшої доньки / Фото Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною поділилися фото молодшої доньки / Фото Instagram/maqatsa

Дружина Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім’ю.

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Про особу: Іраклі Макацарія Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

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