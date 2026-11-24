Снігопади в Європі посиляться через прихід холодного повітря. У Альпах, Австрії та Чехії прогнозують до 20 см снігу, у Німеччині чекають ожеледицю.

https://glavred.net/synoptic/zima-v-evrope-nastupit-ranshe-chem-ozhidalos-gde-vypadet-do-20-sm-snega-10814990.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди - коли в Європі почнеться справжня зима і де випаде до 20 см снігу / Фото: УНІАН

Читайте у матеріалі

Де в Європі очікують найсильніші снігопади

Які регіони Німеччини накриє снігом

Де сніговий покрив може зберегтися найдовше

Зима прийде до Центральної Європи раніше, ніж очікувалося: низка країн готується до сильних снігопадів, а в окремих регіонах висота свіжого снігу може сягнути 20 сантиметрів. Найбільше опадів прогнозують в Альпах, Австрії, Чехії та Словенії. Згодом зона активнипх снігопадів зміститься до Східної Європи. Про це повідомив Ян Шенк, метеоролог і керівник німецького телеканалу The Weather Channel.

відео дня

Причиною раннього похолодання стане зіткнення двох повітряних потоків. Волога з Середземномор'я рухатиметься до Центральної Європи, тоді як холодні маси надходитимуть із півночі. Особливо відчутними наслідки будуть у гірських районах.

"Зима яскраво виражена в першу неділю Адвенту. Система низького тиску над Середземномор'ям приносить вологе повітря до Центральної Європи, водночас холодне полярне повітря рухається на південь. Результат: іноді сильні снігопади, зокрема в Німеччині", - зазначив Шенк.

Важливу роль у розвитку погодної ситуації відіграватиме система низького тиску над північною Італією. Її рух стримує область високого тиску на півночі, тому сценарій із надзвичайно сильними опадами на німецьких низовинах наразі малоймовірний.

"У найближчі дні сформується яскраво виражена зимова погода. Так звана погодна модель п'яти В може принести велику кількість вологого середземноморського повітря до Альп. Там воно зустрінеться з холодним повітрям з півночі. Оскільки повітряні маси повинні підніматися над горами, випадатимуть інтенсивні опади, які в багатьох регіонах випадатимуть у вигляді снігу", - розповів метеоролог.

Де в Європі очікують найбільше снігу

Першими під удар стихії потраплять високогірні райони Приморських Альп. Згодом опади поширяться на Швейцарію, південь Німеччини та Австрію. Пізніше зона снігопадів зміститься на схід - у напрямку Чехії, Саксонії та Польщі.

За прогнозом Шенка, в окремих районах Австрії, Чехії, Словенії та Альпійського регіону сніг може дістатися навіть низин. За межами Альп очікується від 10 до 15 сантиметрів свіжого снігу, а місцями - до 20 сантиметрів.

У Німеччині найбільша увага прикута до Баварії, Тюрингії та Саксонії. Там можливі періоди інтенсивних опадів, однак суцільного снігового покриву по всій території цих земель не прогнозують.

На нижчих висотах температура буде дещо вищою, тому опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу, швидко танути або переходити в дощ. Найкращі умови для тривалого збереження снігового покриву будуть уздовж краю Альп, в Альгої, Тюрингенському лісі та поблизу Рудних гір.

Прогноз погоди в Україні на тиждень: прийде метеорологічна зима

В Україні протягом тижня посилиться похолодання, а середньодобова температура поступово опуститься нижче нуля. У низці регіонів очікуються сніг і поривчастий вітер, що ознаменує початок метеорологічної зими. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

На початку тижня погодну ситуацію визначатиме активний циклон, однак згодом атмосферні процеси зміняться. У другій половині тижня та на вихідних переважатиме інший тип циркуляції повітряних мас.

Зміна погодних умов супроводжуватиметься зростанням атмосферного тиску та надходженням холодного повітря зі Скандинавського півострова. Найбільше температурні зміни відчують жителі північних і західних областей.

Окрему увагу синоптик звернув на супутні погодні явища, які можуть ускладнити ситуацію в регіонах.

"Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах може сягати 15 – 17 м/с. Середньодобова температура поступово опуститься нижче 0, що ознаменує початок метеорологічної зими", - наголосив Ігор Кібальчич.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Український гідрометцентр попередив про ожеледицю та пориви вітру на 24 листопада. У повідомленні йшлося про мокрий сніг і ожеледицю у Сумській, Полтавській і Харківській областях. Найскладніша ситуація на дорогах очікується саме в Сумській, Полтавській та Харківській областях і очікуються пориви вітру до 15–20 м/с.

Провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр повідомила про очікуване зниження температури та формування снігового покриву в низці регіонів. За прогнозом морози до -15 градусів можуть торкнутися окремих районів, а нічна температура опуститься до -9...-15 градусів. У деяких областях 24 листопада сніговий покрив може збільшитися на 1–10 см і місцями досягти 10 см.

Сервіс Meteoagent зазначив параметри геомагнітної ситуації на 24 листопада. У релізі йшлося про зміну геомагнітної активності наприкінці місяця за попередніми прогнозами. К-індекс на 24 листопада оцінюється приблизно в 1,3–1,7 бала і сильних магнітних бур не передбачається.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред