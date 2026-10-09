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РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та поранені

Анна Ярославська
9 жовтня 2026, 07:37оновлено 9 жовтня, 09:19
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Один з ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти. У багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено фасади.
Наслідки нападу на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя 9 жовтня 2026 / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

  • Окупанти завдали шість ударів по Запоріжжю за один ранок
  • Загинув 50-річний чоловік, семеро поранених
  • Серед постраждалих - дитина

Російські війська вранці завдали шість ударів по Запоріжжю - одна людина загинула. Семеро людей отримали поранення, серед них - дитина. Ворог обстрілював житловий квартал міста.

"Росіяни завдали шість ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. На жаль, одна людина загинула. Це чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким. Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед них - дитина", - повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін о 06:40.

відео дня

За даними міського голови Івана Федорова, внаслідок російської атаки загинув 50-річний чоловік.

Окремо керівник міста навів власні дані про постраждалих, які відрізняються від обласних: за його інформацією, травми отримали двоє дорослих.

"Поранення отримали жінка та чоловік - вони мають легкий ступінь тяжкості. Такими є наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив Федоров.

Удар поруч із дитячим закладом

Під приціл потрапив район щільної забудови, де поруч із будинками розташована соціальна інфраструктура.

"Ворог атакував житлову забудову. Один із ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти", - повідомили в Запорізькій ОВА.

В одній із пошкоджених багатоповерхівок медики та рятувальники витягували жінку, яка перебувала всередині під час вибухів. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги, стан потерпілої оцінили як неважкий.

Пошкоджені будинки та згорілі автомобілі

Вибухова хвиля зачепила одразу кілька житлових будинків - там виникла пожежа на прибудинковій території.

На місцях влучень працюють усі профільні служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Станом на 07:17 зростає кількість людей, які постраждали в результаті ворожої атаки на Запоріжжя. Вже відомо про сімох поранених, серед них - дитина. Одна людина загинула.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що у Запоріжжі загинув 50-річний чоловік. Ще 8 людей, з них дитина та поліцейський, поранені. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Надзвичайники евакуювали 12 людей, які опинилися заблокованими у квартирах.

За однією з адрес рятувальники ліквідували загоряння 5 автомобілів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоквартирні житлові будинки.

За іншою адресою пошкоджені дві квартири та вибите скло у п’ятиповерхівці. На щастя, обійшлося без пожежі.

Рятувальники обстежили території, щоб виявити потерпілих та допомоги їм.

"Кількість постраждалих уточнюється. На місцях подій працювали усі екстрені служби міста", - додали рятувальники.

  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 9 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ДСНС

Атаки РФ на міста України - останні новини

Як писав Главред, 8 жовтня російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

7 жовтня окупанти завдали удару по житловому п'ятиповерховому будинку в Прилуках - було пряме влучання, зруйновано два під'їзди. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали. Кількість жертв і постраждалих зростала.

У результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.

Київ зазнав балістичного обстрілу. У Дарницькому районі столиці загинули двоє людей, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

Вранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі.

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та поранені
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Новий удар по Україні може статися вже за кілька діб - монітори

7 жовтня моніторингові канали повідомили, що новий удар по Україні може статися вже протягом 4–7 діб. Існує ризик повторної балістичної атаки на Київ та область, а також можливих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ще до масованої атаки в ніч на 7 жовтня моніторингові канали попереджали про можливі удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Серед ймовірних цілей називали:

  • Харківську область - Зміїв та Харків;
  • Тернопільську область - Тернопіль;
  • Львівську область - Добротвір, Дрогобич і Ходорів;
  • Рівненську та Хмельницьку області - енергетичні об’єкти;
  • Київ - Голосіївський район, Дарницьку ПС та ТЕЦ-6;
  • Київська область - Трипольську ТЕС та підстанцію 750/330/35 кВ "Київська", через яку електроенергія з Рівненської АЕС надходить до столиці.

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Про особу: Михайло Семікін

Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання.

Народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У 2008 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія", отримав кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в навчальних закладах.

У 2009 році за спеціальністю "Управління навчальним закладом" отримав ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію керівника навчально-виховного закладу та його підрозділів у Мелітопольському державному педагогічному університеті.

У 2010 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

У 2012 році навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та отримав ступінь бакалавра філософії, а також кваліфікацію вчителя філософських дисциплін.

У 2020 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю "Філологія. Германські мови та літератури (включно з перекладачем), перша - англійська", отримав кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури, перекладача англійської мови.

У 2022 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.

З червня 2016 року по серпень 2019 року – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З серпня 2019 року по грудень 2022 року – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З грудня 2022 року по квітень 2024 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З 1 травня 2024 року по 7 вересня 2026 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

З 8 вересня 2026 року – тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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