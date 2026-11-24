Принцеса Уельська вміє виховувати своїх дітей у найкращих королівських традиціях.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Які обов'язки мають королівські діти

Чому Кейт прийняла таке рішення

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, незважаючи на королівське походження, з дитинства привчені до звичайних домашніх обов’язків. Кейт Міддлтон стежить за тим, щоб діти не росли в атмосфері, де за них усе роблять помічники, і самостійно брали участь у веденні домашнього господарства.

Про виховні принципи принцеси Уельської розповів королівський біограф Крістофер Андерсен, автор книги "Kate!". За його словами, Кейт відрізняється організованістю і навіть склала для дітей спеціальний розклад домашніх справ.

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"Вона хоче прищепити дітям звичне уявлення про нормальне життя, тому доручає їм самостійно виконувати домашні обов’язки. На кухні висить розклад, у якому розподілені щоденні завдання кожної дитини", - розповів Андерсен Fox News Digital.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують дітей у звичайних умовах / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

За словами біографа, Джордж, Шарлотта та Луї щоранку застеляють власні ліжка, готують собі сніданки та прибирають за собою. Старшому синові Вільяма та Кейт ці навички особливо знадобилися після вступу до Ітонського коледжу, де самостійність також входить до числа повсякденних вимог до учнів.

При цьому домашні обов’язки не обмежуються ранковими ритуалами. Діти допомагають накривати на стіл, прибирати посуд після їжі та підтримувати порядок у домі. Як раніше розповіло джерело Daily Mail, у родині немає особливого ставлення до спадкоємців престолу: від них очікують такої самої участі в домашніх справах, як і від інших дітей.

Сама Кейт теж не уникає побутових турбот. Більше того, принцеса Уельська зізналася, що їй справді подобається мити посуд.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на червоній доріжці / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Я люблю мити посуд. Правда, дуже люблю", - розповідала вона під час одного з офіційних візитів.

За словами Кейт, чоловік теж бере участь у домашніх справах: Вільям витирає посуд, а діти допомагають батькам. Принцеса навіть назвала їх із чоловіком гарною командою.

Королівський біограф зазначає, що звичка займатися повсякденними справами з’явилася у пари ще під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Тоді майбутні подружжя разом готували прості страви, прали одяг, застеляли ліжка та ходили за покупками до звичайних магазинів.

Кейт намагається прищепити дітям не лише навички самостійності, а й любов до простих сімейних занять. За словами королівської експертки Хіларі Фордіч, принцеса регулярно готує для близьких, пече святкові торти, займається садівництвом, шиттям та в’язанням. Діти також беруть участь у приготуванні їжі та догляді за садом.

Подібні традиції існували й у попередньому поколінні британської королівської родини. Королева Єлизавета II, наприклад, не вважала миття посуду обов’язком виключно прислуги. Колишній прес-секретар Букінгемського палацу Дікі Арбітер згадував, як одного разу під час відпочинку в Балморалі монарх сама взялася за посуд і запропонувала йому витирати тарілки.

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Андерсен вважає, що такі побутові звички допомагають членам королівської родини зберігати зв’язок зі звичайним життям. На його думку, Кейт і Вільям хочуть, щоб їхні діти розуміли цінність самостійності й не сприймали привілейоване становище як привід вимагати особливого ставлення.

Таким чином, за зовнішньою розкішшю королівського життя в родині принца та принцеси Уельських намагаються зберегти цілком звичайні правила виховання: кожен повинен прибирати за собою, допомагати близьким і брати участь у домашніх справах.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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