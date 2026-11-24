Незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

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"Євробачення" відбудеться цього року в Болгарії / колаж: Главред, фото: eurovision.com

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Якими новими правилами здивував Шуров

Як виглядає довгий список учасників

В Україні триває підготовка до Національного відбору на пісенний конкурс"Євробачення-2027". Організатори вирішили збільшити кількість претендентів, які зможуть пройти наступний етап конкурсу. Замість спочатку запланованих 12 місць у довгому списку тепер буде 18.

Таке рішення ухвалили за ініціативою музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова. Відповідне відео опубліковано на YouTube. За словами виконавчого продюсера творчого об’єднання "Євробачення" Оксани Скібінської, розширення довгого списку дозволить надати більшій кількості виконавців можливість поборотися за вихід у фінал.

відео дня

Загалом організатори отримали 217 заявок від 201 артиста. Серед претендентів - 153 сольних виконавців та 48 музичних колективів. Вісім музикантів уже брали участь в українських нацвідборах минулих років. Крім того, заявки надійшли від виконавців із Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Шуров оголосив лонг-лист учасників національного відбору "Євробачення" / Скріншот

Після попереднього відбору учасникам розширеного лонг-листа належить пройти прослуховування, в якому особисто візьме участь Дмитро Шуров. Продюсер раніше зазначав, що серед надісланих робіт виявив кілька несподіваних музичних рішень. Зокрема, він звернув увагу на використання штучного інтелекту під час створення демоверсій, аранжувань та бек-вокалу.

При цьому Шуров підкреслив, що особливо виділяються композиції, над якими працювали справжні музиканти. На наступному етапі команда планує доопрацювати пісні, щоб довести їх до рівня міжнародного конкурсу.

За підсумками прослуховувань організатори сформують короткий список фіналістів. У артистів, які не пройдуть далі, залишиться додаткова можливість потрапити до вирішального етапу: для них проведуть рейтингове онлайн-голосування серед глядачів.

Переможця українського нацвідбору визначать у лютому 2027 року. Ім’я представника країни оберуть за результатами голосування професійного журі та глядачів.

Довгий список Національного відбору Євробачення 2027:

ANKA (Анна Корченова);

рок-гурт Epolets;

гурт FOLKULAKA;

GANNA;

гурт Hits Factory;

гурт MELOS;

Мія Рамарі;

Povin' (Вероніка Степаненко);

SKYLERR (Валерія Кудрявець);

гурт SPOKUSY;

STASYA;

Влад Дарвін;

гурт Yagody;

YAKAYA (Яна Мілевська);

Yarima (Марія Коваленко);

Кажанна (Анна Макієнко);

дует "Солідні люди";

Уляна Шуба.

Де відбудеться "Євробачення-2027"

Наступного року міжнародний пісенний конкурс вперше прийме Болгарія. Право на проведення конкурсу країна отримала після перемоги виконавиці DARA з композицією Bangaranga на "Євробаченні-2026".

Місцем проведення конкурсу стане місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Шоу відбудеться на арені Arena Burgas. Півфінали заплановані на 11 і 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня 2027 року.

Україна вже готується визначити свого представника, якому доведеться виступити на міжнародній сцені та поборотися за перемогу.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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