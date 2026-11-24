Генерал Івашов запропонував провести парад і дати Путіну звання генералісимуса, щоб мирно змінити владу.

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Російський генерал назвав терміни розпаду РФ і закликав до перевороту / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Івашов прогнозує розпад Росії до 2027–2028 року

Генерал закликав до мирного державного перевороту

У Криму, за його словами, зникають символи "Z"

Країна-агресорка Росія може припинити існування до 2027–2028 років через катастрофічні наслідки війни проти України. Такий прогноз озвучив відставний генерал-полковник Леонід Івашов, який раніше служив під керівництвом диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Він також закликав до мирної зміни влади в Кремлі, щоб не допустити подальшого руйнування країни. Про це повідомляє британське видання The Express.

На думку колишнього військового командира, нинішній курс Кремля веде до розпаду держави. Він вважає, що наслідки повномасштабної війни вже виходять далеко за межі військових втрат і дедалі сильніше позначаються на майбутньому Росії.

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"Росії не буде. Росії не буде", - заявив Івашов, описуючи перспективи країни без негайного втручання. Він також припустив, що історія може повторитися з Путіним, як це траплялося з іншими лідерами, яких спочатку обожнювали, а згодом убивали.

Як генерал пропонує усунути Путіна

Окремо генерал виступив за зміну керівництва країни без масштабного насильства. Він переконаний, що Кремлю потрібен інший сценарій передачі влади, який дозволив би уникнути внутрішнього збройного протистояння.

"Сьогодні потрібен мирний державний переворот. Не таке повстання - ми вже готові до повстання, а це було б жахливою подією - а скоріше мирна зміна влади", - наголосив Івашов.

Водночас відставний генерал вважає, що Путіну необхідно залишити можливість безпечного відходу від влади. За його словами, це могло б стати альтернативою сценарію, за якого російський лідер ризикує бути розстріляним.

Івашов також звернув увагу на зміни у ставленні росіян до війни. Зокрема, він вказав на зменшення кількості символіки, якою раніше демонстрували підтримку вторгнення в Україну.

"Путін був правий у одному. Все йде за планом; Все йде за графіком. Я повністю погоджуюся з цим висновком. Все йде за планом - просто не за російським планом. Шкода від війни глибока. Мій висновок такий: Росія закінчиться до 2027 або 2028 року. Все розвалиться", - заявив генерал.

За його словами, такі зміни помітні навіть у Криму, де раніше активно використовували російську державну символіку та позначки на підтримку вторгнення.

"Тепер навіть російські прапори стали рідкіснішим явищем - принаймні тут, у Криму. Люди тепер прикривають або змивають ці позначки на "Z'", - зазначив Івашов.

Чи може Путін погодитись на припинення війни

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що від можливого колапсу Росії найбільше може виграти Китай. За його оцінкою, Пекіну навіть не обов'язково нарощувати власний ядерний арсенал.

"Не виключено, що в разі колапсу Росії китайці заберуть її ядерну зброю. Навіщо їм щось робити, якщо можна забрати те, що є?" - наголосив фахівець.

Водночас, за словами експерта, російські еліти дедалі більше побоюються залежності від Пекіна.

"У російській верхівці усвідомлюють, що їм вигідніше дружити зі США, ніж з Китаєм, оскільки Піднебесна їх з'їсть і не вдавиться", - пояснив Загородній.

Оцінюючи перспективи для України, аналітик не очікує змін у поведінці Кремля, доки при владі залишається нинішній диктатор.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Режим Путіна - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Івашов уже не вперше публічно критикує господаря Кремля. На початку листопада генерал заявив, що Путін уже програв війну проти України, бо не зміг передбачити її наслідків. За словами Івашова, гроші на збільшений оборонний бюджет РФ на 2027 рік заберуть з освіти, гуманітарної сфери та пенсій.

Водночас у Кремлі знову вдаються до ядерного шантажу. В Інституті вивчення війни вважають, що нові ядерні погрози Дмитра Медведєва є спробою залякати Захід. За оцінкою аналітиків, у такий спосіб Кремль намагається стримати політику Заходу, що підтримує Україну.

Про загрози для режиму говорять і російські опозиціонери. Колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова припустила, що Путіна можуть підштовхувати до ескалації проти НАТО. За її словами, в оточенні диктатора є ті, хто переконує його у великій імовірності такого сценарію.

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