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Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 09:50
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Вашингтон уже визначив теми, з якими вийде на наступний контакт із Москвою.
Віткофф, Арахамія, Умеров
Переговори в Маямі - сторони розійшлися раніше, ніж було заплановано / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося
  • Другого дня зустрічі не буде
  • Говорили про деескалацію та завершення війни до зими
  • США готуються до наступного контакту з Росією

Переговори представників США, країн E3, Єврокомісії, України та НАТО в Маямі щодо шляхів деескалації та завершення війни з Росією завершилися раніше, ніж планувалося.

Зустріч відбулася 9 жовтня в закритому заміському клубі Shell Bay Club, співвласником якого є Стів Віткофф. До складу української делегації входили голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

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Другого дня зустрічі не буде - про це з посиланням на власні джерела повідомив старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

"Завтра зустрічі не буде. Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося", - написав журналіст.

Офіційна позиція американської сторони виглядає стриманішою, ніж сам факт згортання формату. Спецпредставник президента США Стів Віткофф наполягає, що сторони вийшли на конструктивний рівень діалогу напередодні зими.

Що встигли винести на обговорення

Порядок денний зустрічі охопив одразу кілька рівнів - від найближчих місяців до післявоєнної архітектури безпеки.

"Обговорення охопили широке коло питань, зокрема короткострокові заходи, пов’язані з підготовкою до зими (енергетична стабільність, експорт зернових), гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам і підтримки післявоєнного відновлення та економічного процвітання України, включаючи вступ до ЄС", - повідомив Віткофф у соцмережі X.

Окремим блоком сторони підтвердили готовність продовжувати дипломатичну роботу заради стійкого миру, який зміцнить безпеку та створить умови для довгострокової стабільності й економічного зростання.

Наступний крок - переговори з Москвою

Результат зустрічі у Вашингтоні трактують не як остаточну домовленість, а як підготовчий етап перед переговорами з російською стороною.

За словами спецпредставника, плідний обмін думками дозволив визначити напрямки для подальшого опрацювання перед наступним контактом Сполучених Штатів з Росією.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Загалом йдеться про майже 4,8 мільйона тонн палива, розподілених на кілька траншів.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку та завдасть ще більших втрат і збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США розробити план завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

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Про персону: Алекс Рауфоглу

Алекс Рауфоглу - журналіст азербайджансько-американського походження, що спеціалізується на темах Кавказу, Чорноморського регіону та зовнішній політиці США щодо пострадянського простору. Він має ступінь магістра інтерактивної журналістики в American University у Вашингтоні та ступінь бакалавра журналістики в Ege University в Ізмірі. Працював репортером у Баку, Анкарі та Тбілісі, співпрацював із BBC, RFE/RL і Voice of America, а з 2008 року проживає у США, де є кореспондентом Turan News Agency. З 2020 року входить до ради Association of Foreign Press Correspondents in the United States. Основні теми його публікацій - демократія, свобода ЗМІ, права людини та політика безпеки в регіоні.

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