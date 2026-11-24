Циклон з Альп за кілька днів дійде до Польщі, а для України синоптики дають власний сценарій похолодання.

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Чи накриє арктична негода Україну - прогноз синоптиків / Фото: pexels.com

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В Альпах прогнозують до 35 см снігу 24-26 листопада

Циклон зміститься в Польщу 26-27 листопада

В Україні вночі до -9, у Карпатах місцями до -15

Найближчими днями потужні снігопади накриють Європу. Очікується до 35 см снігу. Чи дійде до України циклон, українські синоптики прямо не прогнозують, однак похолодання зі снігом чекає і на нас. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада сніг і мокрий сніг пройдуть на більшості заходу країни, а до 1 грудня морози вночі посиляться до -9, у Карпатах і на південному сході - місцями до -15.

Як прогнозує метеоролог Роберт Зелінський, 24-26 листопада від прикордоння Франції та Італії до півдня й сходу Швейцарії, півночі Італії, півдня Німеччини, Австрії та Словенії місцями випаде від 10 до 35 см снігу, а в горах - ще більше, передає DobraPogoda24.

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Сніг очікується мокрий та важкий: він налипатиме на дерева й гілки, що може спричинити обриви ліній електропередачі та відключення світла. Опади супроводжуватиме сильний вітер із хуртовинами, тож тим, хто планує поїздки в ці регіони, радять обирати альтернативні маршрути.

Далі циклон генуезького походження зміщуватиметься на схід і північний схід углиб континенту. За останніми прогнозами, 26-27 листопада снігопади дійдуть до Польщі - насамперед до південних і південно-східних регіонів, де сніговий покрив може збільшитися на 3-15 см, а в горах і передгір'ях - більше.

Коли в Польщу прийде арктичний мороз

В іншому прогнозі DobraPogoda24 йдеться, що за моделями ECMWF і GEM похолодання в Польщі настане 26-28 листопада, а друга хвиля - 29 листопада - 1 грудня (з похибкою в один день). Під час піку вторгнення холоду мороз буде відчутним.

"Температура під час апогею адвекції холоду місцями опуститься навіть до -20 градусів", - пише портал.

Водночас американська модель GFS дає консервативніший сценарій та запізнюється на 1-2 дні, тож ідеться про підвищений ризик сильних морозів, а не про гарантію.

Прогноз погоди / dobrapogoda24.pl

Чи дійдуть снігопади й морози до України

Ні 35-сантиметрових заметів, ні 20-градусних морозів для України синоптики поки не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, 25 листопада вночі й удень буде -4...+2, у Карпатах -3...-8, а 26 листопада вночі -1...-6, удень -3...+2.

Найближче до польського сценарію - захід України: у ніч на 27 листопада сніг і мокрий сніг очікуються на півдні центральних і на більшості західних областей. З 28 листопада опади ймовірні на півдні й південному заході, а 30 листопада - 1 грудня - на сході й південному сході.

У консультативному прогнозі на період з 28 листопада по 1 грудня прогнозується вночі -3...-9, на південному сході й у Карпатах місцями -10...-15, удень -7...+1.

Чи стане похолодання в Україні аномальним

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, морози в Україні ближче до вихідних лише посилюватимуться.

"До кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів", - написала вона.

Вона також попередила водіїв про ускладнення на дорогах через південний циклон, який 24 листопада зміщується на північний схід.

"Дуже обережно в дорозі!", - закликала синоптикиня.

Водночас синоптик Віталій Постригань у коментарі УНІАН зазначив, що нинішнє похолодання не є чимось незвичним для кінця осені.

"Похолодання наприкінці листопада, яке прогнозується - цілком закономірний сезонний процес", - зазначив він.

Погода в Україні - новини

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня зима остаточно вступає у свої права. Провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр розповіла, коли вдарять морози та які області першими засипле снігом. За її даними, до 1 грудня вночі похолодає до -9, а в Карпатах і на південному сході - місцями до -15.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала про південний циклон з мокрим снігом. Вона розповіла, де в Україні випаде сніг 24 листопада. У Києві того дня очікувалися сніг, мокрий сніг і рвучкий вітер з температурою близько нуля.

Ще 20 листопада синоптики прогнозували різку зміну погоди. Діденко розповідала, коли Україну накриє хвиля холоду з мокрим снігом і ожеледицею. Похолодання, за її словами, мало початися з 22 листопада.

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