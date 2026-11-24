Коротко:
- Пара офіційно оформила стосунки в серпні
- Для Круглікової цей шлюб став третім, а для Жукова - другим
Російська актриса Софія Круглікова, яка раніше перебувала у шлюбі з актором-путіністом Михайлом Єфремовим, знову вийшла заміж. Її обранцем став Валерій Жуков - лідер рок-гурту "Жуки". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.
За інформацією джерела, пара офіційно оформила стосунки в серпні. Для Круглікової цей шлюб став третім, а для Жукова - другим. Відомо, що музикант розлучився з першою дружиною у 2022 році. Від попереднього шлюбу у нього залишилося двоє неповнолітніх синів.
Лідер російського рок-гурту "Жуки" Валерій Жуков дотримується позиції мовчання. Він не робив жодних публічних заяв ані на підтримку, ані проти війни в Україні.
Музикант повністю ігнорує політичну повістку, не дає інтерв’ю на тему військових дій і практично не веде соціальні мережі. Валерій Жуков не внесений до санкційних списків України та західних країн.
Як стверджує Shot, причиною розладу у стосунках Кругликової та Єфремова стали алкогольна залежність актора, численні скандали та зради. Останнім ударом стало триденне побачення артиста в колонії з актрисою Дар’єю Білоусовою.
Михайло Єфремов і Софія Круглікова одружилися у 2002 році. У цьому шлюбі народилося троє дітей: доньки Віра (2004) і Надія (2007), а також син Борис (2010). У вересні 2025 року подружжя офіційно розірвало шлюб.
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