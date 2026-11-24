Обранцем Софії Круглікової став Валерій Жуков - лідер рок-гурту "Жуки".

https://glavred.net/stars/byvshaya-zhena-mihaila-efremova-vyshla-zamuzh-za-lidera-izvestnoy-gruppy-10814876.html Посилання скопійоване

Колишня дружина Михайла Єфремова вийшла заміж за лідера відомого гурту / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

Коротко:

Пара офіційно оформила стосунки в серпні

Для Круглікової цей шлюб став третім, а для Жукова - другим

Російська актриса Софія Круглікова, яка раніше перебувала у шлюбі з актором-путіністом Михайлом Єфремовим, знову вийшла заміж. Її обранцем став Валерій Жуков - лідер рок-гурту "Жуки". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

За інформацією джерела, пара офіційно оформила стосунки в серпні. Для Круглікової цей шлюб став третім, а для Жукова - другим. Відомо, що музикант розлучився з першою дружиною у 2022 році. Від попереднього шлюбу у нього залишилося двоє неповнолітніх синів.

відео дня

Лідер російського рок-гурту "Жуки" Валерій Жуков дотримується позиції мовчання. Він не робив жодних публічних заяв ані на підтримку, ані проти війни в Україні.

Музикант повністю ігнорує політичну повістку, не дає інтерв’ю на тему військових дій і практично не веде соціальні мережі. Валерій Жуков не внесений до санкційних списків України та західних країн.

Як стверджує Shot, причиною розладу у стосунках Кругликової та Єфремова стали алкогольна залежність актора, численні скандали та зради. Останнім ударом стало триденне побачення артиста в колонії з актрисою Дар’єю Білоусовою.

Михайло Єфремов і Софія Круглікова одружилися у 2002 році. У цьому шлюбі народилося троє дітей: доньки Віра (2004) і Надія (2007), а також син Борис (2010). У вересні 2025 року подружжя офіційно розірвало шлюб.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Alyona Alyona поділилася першими результатами схуднення через місяць після операції зі зменшення шлунка. У Instagram артистка показала підписникам свіжу цифру на вагах і розповіла про свої відчуття на цьому етапі перетворення.

Також зірка "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс поділилася в Instagram рідкісними сімейними знімками з чоловіком Владом і двома синами. У підписі вона зворушливо звернулася до чоловіка-військовослужбовця, натякнувши на непрості періоди в їхньому шлюбі та подякувавши йому за спільних дітей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред