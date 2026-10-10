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РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертви

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 07:46
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Удари припали одразу на кілька районів міста, у житловому будинку обвалилися конструкції на рівні другого поверху.
Наслідки атак на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: з-під завалів витягли двох людей, пошуки тривають / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

  • Атака припала одразу на кілька локацій у місті
  • Частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки
  • Пошуково-рятувальні роботи тривають

В результаті ранкової атаки на Запоріжжя загинули чотири людини, ще троє отримали легкі поранення, одну госпіталізували. Удари окупантів припали одразу на кілька локацій міста. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Один із ударів припав на п'ятиповерховий житловий будинок. Частина під'їзду зруйнована, обвалилися конструкції на рівні другого поверху, на місце одразу виїхали екстрені служби.

відео дня

Доля ще одного мешканця будинку поки що невідома, тому роботи на завалах не припиняються.

"Під завалами, ймовірно, може залишатися ще одна людина. Рятувальники продовжують пошукові роботи", - зазначили в ОВА.

З-під завалів визволили двох людей

Першою з-під уламків п’ятиповерхівки врятували жінку - вона була притомна, її передали медикам швидкої. Пізніше рятувальники витягли з-під завалів ще одного мешканця зруйнованого будинку.

Кількість жертв зростала протягом ранку: спочатку в адміністрації повідомляли про двох загиблих і двох поранених, потім дані уточнили.

Повний перелік пошкоджених об’єктів у місті зараз встановлюють - в ОВА наголошують, що дані про наслідки атаки, стан постраждалих та людей, які можуть перебувати під завалами, перевіряють.

"Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях", - звернулися до мешканців у обласній військовій адміністрації.

  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua

Екс-голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що о 04:48 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по обласному центру.

У результаті атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, зокрема дитина. 11 осіб поранено. Серед поранених - двоє дітей: 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості.

Загалом двоє постраждалих перебувають у важкому стані, двоє мають легкі поранення, ще семеро - у стані середньої тяжкості.

Чотири людини госпіталізовано, п’ятеро отримують амбулаторну допомогу, ще двоє проходять обстеження.

В результаті атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків - 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах.

Значних пошкоджень зазнали три будинки. Також пошкоджено нежитлові будівлі та приміщення.

На місцях ударів триває пошуково-рятувальна операція. Фахівці продовжують обстежувати територію та встановлювати масштаби руйнувань.

Оновлено. Стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя зросла до п’яти людей. Серед них - двоє дітей. Ще десятеро людей поранені, повідомили в ОВА.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди.

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертви
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вранці 9 жовтня російські війська завдали шість ударів по Запоріжжю - одна людина загинула. Сім осіб отримали поранення, серед них - дитина. Під приціл потрапив район щільної забудови, де поруч із будинками розташована соціальна інфраструктура.

Крім того, 9 жовтня щонайменше одна людина загинула в Івано-Франківську внаслідок нічного російського удару, ще троє - отримали поранення на Київщині.

8 жовтня російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

7 жовтня окупанти завдали удару по житловому п’ятиповерховому будинку в Прилуках - було пряме влучання, зруйновано два під’їзди. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали. Кількість жертв і постраждалих зростала.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими

Країна-агресор Росія отримала стратегічну перевагу у війні дронів: наприкінці літа над Києвом та іншими містами масово з’явилися ударні безпілотники з реактивними двигунами, які більш ніж удвічі швидші за попередні моделі та мають вдосконалену систему наведення. Протистояння у сфері безпілотних літальних апаратів перейшло в нову фазу, і ініціатива поки що на боці Кремля, повідомляє Atlantic Council.

Принципово змінилися технічні характеристики безпілотників: вища швидкість і точність суттєво ускладнюють перехоплення.

Окрема проблема - "начинка" цих апаратів. Нещодавній український аналіз уламків збитих реактивних дронів виявив у них численні іноземні компоненти, зокрема китайського, німецького та американського виробництва.

Перевагу в повітрі Москва використовує для цілодобових ударів по столиці з очевидною метою - максимально зруйнувати повсякденне життя та зробити місто непридатним для проживання.

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Про особу: Михайло Семікін

Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання.

Народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У 2008 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія", отримав кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в навчальних закладах.

У 2009 році за спеціальністю "Управління навчальним закладом" отримав ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію керівника навчально-виховного закладу та його підрозділів у Мелітопольському державному педагогічному університеті.

У 2010 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

У 2012 році навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та отримав ступінь бакалавра філософії, а також кваліфікацію вчителя філософських дисциплін.

У 2020 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю "Філологія. Германські мови та літератури (включно з перекладачем), перша - англійська", отримав кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури, перекладача англійської мови.

У 2022 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.

З червня 2016 року по серпень 2019 року – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З серпня 2019 року по грудень 2022 року – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З грудня 2022 року по квітень 2024 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З 1 травня 2024 року по 7 вересня 2026 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

З 8 вересня 2026 року – тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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