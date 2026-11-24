Пенсійний фонд назвав винятки, за яких заборгованість за ЖКП не завадить отримати державну допомогу.

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Електролічильник, гривні та квитанція за комунальні послуги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Субсидію не дають, якщо борг понад 680 грн прострочено на 3+ місяці

Багатодітним і прийомним сім'ям дозволено борг до 4000 грн

Відмови можна уникнути через реструктуризацію, суд або погашення

Житлову субсидію можуть не призначити домогосподарству, яке має прострочений понад три місяці борг за комунальні послуги на суму понад 680 грн. Водночас наявність заборгованості не завжди означає автоматичну відмову в субсидії на опалення та інші житлово-комунальні послуги. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду в Харківській області.

Розмір субсидії для кожного домогосподарства розраховують індивідуально. Враховують склад сім'ї, її доходи та перелік послуг, якими користуються мешканці.

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Інформацію про заборгованість передають управитель будинку, об'єднання співвласників (ОСББ) або виконавець комунальних послуг.

Який борг за комуналку позбавляє субсидії

Правило закріплене в пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну №848. Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду, субсидію не призначають, якщо в домогосподарства є прострочена понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн.

Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних і прийомних сімей поріг вищий: вони мають право на субсидію, якщо борг не перевищує 4000 грн.

Коли борг не заважає отримати субсидію

У Пенсійному фонді наголошують, що субсидію можуть призначити навіть за наявності боргу, якщо:

сплату заборгованості документально підтверджено;

з надавачем послуг укладено договір про реструктуризацію боргу;

споживач оскаржив заборгованість у суді, і є ухвала про відкриття провадження у справі.

Окремий виняток стосується внутрішньо переміщених осіб. Борг не враховується, якщо ВПО проживають у житлі без договору оренди, а заборгованість утворилася до моменту видачі довідки про взяття на облік.

Чи можна отримати субсидію лише на частину послуг

Так. Перелік послуг, на які людина просить субсидію, вказують у заяві. Якщо борг є лише за одну послугу, допомогу можуть призначити на ті послуги, за якими заборгованості немає.

Кому призначається житлова субсидія / Інфографіка - Главред

Що ще може стати причиною відмови в субсидії

Крім боргів, ПФУ враховує й інші обставини, зокрема:

площу житла: квартира понад 130 кв. м або будинок понад 230 кв. м;

покупки на суму понад 100 тис. грн протягом року перед зверненням (крім оплати лікування);

депозит понад 100 тис. грн або купівлю валюти понад 50 тис. грн за рік;

автомобіль, випущений менш ніж п'ять років тому;

неповернену надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

члена сім'ї, який понад три місяці не сплачує аліменти.

Як зазначають у Пенсійному фонді, кожну обставину розглядають окремо, і для частини випадків законодавство передбачає винятки.

Як подати заяву на субсидію

Для оформлення потрібні заява та декларація про доходи і витрати. Подати документи можна:

онлайн - через вебпортал ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або "Дію";

особисто - у ЦНАП, сервісному центрі ПФУ або через уповноважену особу громади;

поштою - до сервісного центру ПФУ.

Тим, хто вже отримує субсидію, протягом 30 днів треба повідомляти ПФУ про зміни, що можуть вплинути на право на допомогу. Йдеться, зокрема, про зміну складу сім'ї, великі покупки, операції з валютою чи перебування за кордоном понад 60 днів.

Субсидії в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Пенсійний фонд України оголосив про початок перерахунку житлових субсидій у травні 2026 року. У повідомленні ПФУ було наголошено на необхідності для окремих категорій повторного звернення, зокрема для тих, хто орендує житло або змінив склад домогосподарства, і детально описано процедуру перерахунок субсидій у травні.

Верховна Рада поінформувала про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. У парламентському рішенні зазначено ключові положення щодо мобілізації, бронювання працівників критично важливих підприємств та зміни підходів до їхнього визначення, що включають заходи для енергетичного та оборонного сектору, і детально пояснено продовження воєнного стану. 26 жовтня Верховна Рада підтримала відповідні законопроєкти, продовживши їх дію до 29 січня 2027 року.

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