"Це не залишиться без відповіді": Зеленський відреагував на удар по Краматорську

Частину загиблих досі не вдалося впізнати, а рух громадського транспорту в Краматорську та Слов'янську зупинили.

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Внаслідок удару по Краматорську загинули 30 людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Офіс генпрокурора

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Російська авіабомба влучила у дві маршрутки

Загинули 30 людей, ще 18 поранені

Зеленський пообіцяв відповідь на удар

Російська авіабомба 8 жовтня влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення. Президент Володимир Зеленський заявив, що лікарі зараз борються за життя постраждалих. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, кількість загиблих може зрости. Частину загиблих досі не вдалося впізнати через тяжкість травм, також пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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"Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна памʼять загиблим", – заявив Зеленський.

Чим Росія вдарила по Краматорську

Удар було завдано близько 10:00, в епіцентрі опинилися два рейсові автобуси. За даними Офісу генпрокурора, окупанти застосували УМПБ Д-30СН – планерну авіабомбу, створену на базі ФАБ-250. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

Внаслідок удару виникла пожежа у двох автобусах та на відкритій території, повідомили в ДСНС. Ще троє людей загинули внаслідок обстрілу селища Біленьке Краматорської громади.

Після удару в Краматорську та Слов'янську зупинили рух громадського транспорту. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін так пояснив це рішення:

"За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв".

Чому керовані авіабомби РФ небезпечні для міст у тилу

Росія застосовує керовані авіабомби з реактивними двигунами, які за певних умов можуть долати до 200 км. Такі боєприпаси суттєво відрізняються за можливостями від поширених КАБ-500, дальність планування яких становить близько 40–50 км. Про це повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Главреду.

За словами фахівця, терміном "КАБи" часто називають різні боєприпаси, які російські літаки застосовують проти України. Найпоширеніший варіант - 500-кілограмова авіабомба з універсальним модулем планування, що дозволяє їй долати десятки кілометрів після скидання.

"Найпроблемніший для нас боєприпас - це керована авіаційна бомба вагою 500 кг (КАБ-500), який повсюдно скидається на фронтах. Це так званий КАБ, зроблений з авіабомби, до якої прикріплені зверху "крильця" - так званий універсальний модуль планування. Завдяки цьому класична авіаційна бомба може летіти вперед на невелику відстань - близько 40-50 км", - розповів Бескрестнов.

Водночас існує інший тип боєприпасів, який має додаткову силову установку. Саме вона дозволяє збільшити швидкість польоту та суттєво розширити зону ураження після скидання.

"У цього боєприпасу, що планує, є реактивний двигун, завдяки чому він може розвивати вищу швидкість і літати на більш далекі дистанції після скидання. Дальність залежить від того, з якої висоти він буде скинутий: його можуть скидати з 5 км, з 10 км, навіть з 15 км і на різних швидкостях літака-носія. Тому такі типи КАБів можуть досягати дистанції до 200 км, де 100 км - це робоча дистанція при стандартній висоті, а до 200 км - гранична", - пояснив Бескрестнов.

Масштаб потенційного застосування залежатиме передусім від темпів виробництва. При цьому Росія вже має значні запаси авіабомб, які можуть використовуватися як основа для таких боєприпасів.

"Масштаби потенційно можуть бути значними - на прикладі застосування КАБа ми розуміємо, що небезпека може бути великою. Усе залежить від того, який завод узявся за виробництво, і один це завод чи кілька. Як боєприпас, та сама ФАБ-250 у РФ є у великій кількості і широко поширена, тому бойової частини росіяни не потребують", - наголосив він.

Окремою проблемою залишається своєчасне виявлення таких атак. Якщо перехопити боєприпас не вдається, критично важливим стає час між його виявленням і передачею інформації тим, хто може відреагувати.

"Потрібно оперативно фіксувати факти скидання цих боєприпасів і швидко доводити інформацію до зацікавлених підрозділів і громадян", - зазначив Бескрестнов.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по містах України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кількість загиблих унаслідок удару РФ по п'ятиповерховому будинку в Прилуках зросла до 22. Згодом рятувальники завершили пошукову операцію, серед загиблих виявилися п'ятеро дітей. Ще 54 мешканці Прилук отримали поранення, семеро з них - неповнолітні.

Удар по Прилуках країна-агресор завдала 7 жовтня під час масованої атаки на Україну. Зеленський заявив, що Росія і надалі збирається рухатися шляхом ескалації, вбивств і обстрілів. За словами президента, ракета Х-101 влучила безпосередньо в житловий будинок.

Після трагедії в Прилуках жорстку заяву зробив і Кирило Буданов. Він звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по українських містах. За словами Буданова, російська ракета зруйнувала частину багатоквартирного будинку.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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