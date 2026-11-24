Голлівудській актрисі розлучення обходиться в колосальну суму.

https://glavred.net/starnews/dzhessike-albe-prisudili-vyplatit-byvshemu-muzhu-ogromnuyu-summu-10814912.html Посилання скопійоване

Джессіка Альба тепер винна колишньому чоловікові / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

За що заплатить Джессіка Альба

Про яку суму йдеться

Голлівудська актриса Джессіка Альбамає перерахувати колишньому чоловікові Кешу Уоррену ще 577 481 долар у рамках шлюборозлучного процесу. Відповідне рішення ухвалив суд Лос-Анджелеса.

Нова виплата стала доповненням до багатомільйонної угоди, якої колишнє подружжя досягло раніше.

відео дня

Як повідомляє Page Six з посиланням на судові документи, гроші будуть виділені з пенсійних накопичень актриси, пов’язаних із програмою розподілу прибутку її компанії HonorBar Inc. Уоррен зможе отримати всю суму одноразово або переказати її на індивідуальний пенсійний рахунок чи в інший відповідний пенсійний план.

При цьому остаточний розмір виплати може дещо змінитися залежно від інвестиційного прибутку або збитків, які виникнуть до моменту перерахування коштів. Після виконання цього зобов’язання Альба не повинна буде надавати колишньому чоловікові додаткові виплати в рамках зазначеної корпоративної програми.

Джессіка Альба виплачує величезні суми колишньому чоловікові / Фото Instagram/jessicaalba

Це не перший великий платіж, передбачений умовами розлучення. Ще в лютому 2026 року стало відомо, що актриса виплатить Уоррену 3 мільйони доларів, щоб зрівняти розподіл спільно нажитого майна. Гроші домовилися перерахувати двома частинами по 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, Джессіка Альба та Кеш Уоррен розлучилися в грудні 2024 року після 16 років шлюбу. Вони познайомилися у 2004 році на зйомках фільму "Фантастична четвірка", де Альба грала одну з головних ролей, а Уоррен працював помічником режисера. Через чотири роки пара одружилася.

У січні 2025 року актриса публічно оголосила про розлучення, наголосивши, що вони з чоловіком пройшли довгий спільний шлях, але тепер готові розпочати новий етап життя окремо. Через місяць Альба подала документи на розлучення, вказавши причиною непримиренні розбіжності.

У колишнього подружжя троє дітей: 18-річна Хонор, 15-річна Хейвен і восьмирічний Хейс. За умовами угоди батьки зберегли спільну юридичну та фізичну опіку над ними. Жоден із колишніх подружжя не зобов’язаний виплачувати іншому аліменти на утримання.

Джессіка Альба та її родина / Instagram/jessicaalba

Незважаючи на розірвання шлюбу, Джессіка та Кеш продовжують разом брати участь у житті дітей. Однак останнім часом преса звертає увагу на певну напруженість між колишнім подружжям. Наприклад, на випускному старшої доньки в травні вони, за повідомленнями ЗМІ, сиділи на деякій відстані один від одного.

Особисте життя обох також змінилося. Альба зустрічається з актором Денні Раміресом, який молодший за неї на 11 років. Уоррена, у свою чергу, пов’язували з моделлю Ханою Сан Доерр.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, ранішеперша леді США Меланія Трамп розповіла, яку пораду дає своєму 20-річному синові Баррону в питаннях особистого життя. За словами дружини американського президента, вона рекомендує спадкоємцю бути обережним у стосунках, оскільки сучасний світ таїть чимало небезпек.

Раніше також американська співачка й актриса Майлі Сайрус пов’язала себе узами шлюбу з музикантом Максом Морандо. Пара відсвяткувала весілля після п’яти років стосунків.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська актриса та підприємниця. Теле- та кінокар’єра Альби розпочалася у 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, зокрема Teen Choice Award і "Сатурн" у категорії "Найкраща телеактриса", а також номінацію на "Золотий глобус" за роль у серіалі "Темний ангел". Вона є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, яка виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред