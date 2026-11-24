Ви дізнаєтеся:
- Через що Дантес посварився з Альоною Омаргалієвою
- Як співак дізнався, з ким у нього сталася бійка
Відомий український співак Володимир Дантес поділився несподіваною історією свого знайомства з колегою по сцені Альоною Омаргалієвою. У новому випуску шоу "Де брехня?" артист зізнався, що їхня перша зустріч відбулася ще у 2010 або 2011 році в харківському нічному клубі й обернулася гучним конфліктом.
Тоді молодий виконавець приїхав до рідного міста на концерт до Дня Конституції, який збігся з його днем народження, а після бурхливого застілля з близькими вирушив до клубу, перебравши з алкоголем. У розпал вечірки Дантес через ревнощі почав емоційно з’ясовувати стосунки зі своєю тодішньою дівчиною.
Коли за неї заступилася незнайома блондинка, артист грубо її образив. У відповідь дівчина схопила співака за волосся, після чого сварка переросла в бійку за участю чоловіка, що підійшов. У конфлікт також довелося втрутитися охороні.
Розв’язка цієї історії настала лише через рік, коли Дантеса разом із коханою запросили на дружню вечерю додому до подружньої пари артистів - Альони Омаргалієвої та Тамерлана. Під час теплої розмови господиня вечора несподівано поцікавилася у гостя, чи пам’ятає він обставини їхньої першої зустрічі. Лише після її розповіді співак усвідомив, що тією самою незнайомкою з клубу була Альона.
"Вова, ти пам’ятаєш, як ми з тобою познайомилися?" - запитала тоді Омаргалієва.
Зараз артист щиро засуджує свою минулу поведінку, не намагається виправдовувати витівки молодості й запевняє, що з роками сильно змінився.
"І мені так соромно", - зізнався Дантес.
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