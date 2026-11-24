Зйомки тривали цілу добу у прямому ефірі, а рятувальна операція, яка потрапила в кадр, тривала шість годин.

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Фільм про українських нацгвардійців отримав премію "Еммі" / колаж: Главред, фото: facebook.com/azad.safarov

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Фільм Sky News про нацгвардійців переміг на International Emmy

Зйомки тривали цілу добу в прямому ефірі в жовтні 2025 року

У кадр потрапила шестигодинна евакуація поранених

Документальний фільм "24 Hours in the Kill Zone" ("24 години в зоні ураження") про українських нацгвардійців отримав міжнародну премію "Еммі" в категорії "Новини". Фільм британського телеканалу Sky News став єдиною роботою про Україну серед номінантів.

Про перемогу написав продюсер фільму Азад Сафаров у Facebook. Нагороду також підтвердив телеканал Sky News.

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Церемонія International Emmy Awards відбулася в Нью-Йорку. Сафаров поділився фото з заходу та емоційним коментарем.

"Поки ви спали, ми перемогли! Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію "Еммі" на International Emmy Awards. Це найпрестижніша нагорода, яку вручають за телевізійні програми/новини за межами США. Наш фільм "24 Hours in the Kill Zone" ("24 години в зоні ураження") від Sky News був єдиним фільмом серед номінантів про Україну", - написав продюсер.

Що показали у фільмі "24 години в зоні ураження"

За словами Сафарова, фільм знімали протягом доби, а всі події відбувалися в прямому ефірі. Зйомки відбувалися в жовтні 2025 року разом із батальйоном "Сила Свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Українські позиції, за даними Sky News, знаходилися приблизно за 200 метрів від ворога. Російські окупанти полювали на бійців за допомогою дронів із вибухівкою.

Сафаров підкреслив, що головна тема стрічки - взаємодопомога на фронті.

"Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх із найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками рятувальної операції, яка тривала 6 годин. В операції брали участь українці та один полонений росіянин", - розповів продюсер.

Українське кіно - новини

Як повідомляв Главред, у березні 2024 року стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм. Однак епізод нагородження вирізали з міжнародної телеверсії церемонії, про що повідомляло "Суспільне". Фільм також назвали найкасовішим українським документальним фільмом в історії.

У лютому 2025 року британська кіноакадемія відзначила стрічку про війну в Україні з українським актором Олександром Рудинським у головній ролі. Короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бума отримав премію BAFTA. Стрічка перемогла в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

Документальні проєкти про війну в Україні знімають і голлівудські зірки. У 2022 році актриса Кейт Бланшетт разом із Бенджаміном де Піром представила фільм "Ukraine: Life Under Attack" про бої за Харків. Героями 47-хвилинної стрічки стали харківський рятувальник ДСНС та двоє фельдшерів.

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