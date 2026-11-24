Лівобережжя та центр ще кілька днів отримуватимуть холодне повітря зі Скандинавії.

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Прогноз погоди в Україні на три дні / фото: УНІАН

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Якою буде погода 24-26 листопада

Чи варто чекати сильних морозів наприкінці листопада

Південний циклон "Wilka" вже залишив Україну, але Лівобережжя та частина центральних областей ще два дні будуть під його холодним крилом. 24-25 листопада прогнозується мокрий сніг, легкий нічний мороз і ожеледиця на дорогах. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Якою буде погода 25 листопада

За його словами, у найближчі дві доби погоду на значній частині країни визначатиме тилова частина циклону, яка затягує повітряні маси з півночі Європи.

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"Лівобережжя та частина центральних областей України перебуватимуть в холодній частині циклону "Wilka" - до нас продовжить надходити холодне повітря зі Скандинавії. На Черкащині прогнозуємо періодичні опади у вигляді мокрого снігу", - розповів синоптик.

Стовпчики термометрів коливатимуться довкола нульової позначки.

"Температура вночі становитиме 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця – не поспішайте на слизьких автошляхах", - застерігає Постригань.

Погода в Україні 25 листопада / фото: meteoprog

Чи чекати сильних морозів

У четвер, 26 листопада, настане коротка пауза. Опадів не буде, подекуди визиратиме сонце. Уночі прогнозують 2–4° морозу, вдень - близько нуля.

"Аналіз провідних прогностичних моделей показує - з 27 листопада продовжиться подальше поступове занурення в зимовий холод. Але підстав налаштовуватися на екстремальні морози, інтенсивні снігопади поки що немає", - підсумував Постригань.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до кінця тижня на тлі зростання атмосферного тиску та надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова температура в Україні відчутно знизиться, особливо в північних та західних регіонах.

Провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр говорила, що уже 24 листопада в низці областей може лягти сніговий покрив заввишки до 10 см. Водночас до 1 грудня нічна температура знизиться до -9 градусів, а на південному сході та в Карпатах місцями до -15 градусів.

Директорка Укргідрометцентру Вероніка Філоненко прогнозує, що цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте не виключені морози і різкі температурні контрасти.

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