У відомстві послалися на статтю 51 Статуту ООН і вказали, хто насправді ставить під загрозу лівійські порти.

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У МЗС України відповіли Лівії на претензії щодо знищення російського корвета / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНН

Що заявив Георгій Тихий:

Удари України - самооборона згідно зі статтею 51 Статуту ООН

Питання щодо інцидентів у портах МЗС переадресувало Росії

Київ поважає суверенітет Лівії та цінує відносини з нею

Україна нікого не втягує у війну і нікуди її не переносить, а її удари спрямовані лише проти агресора. Так у МЗС відповіли Лівії, яка вимагає пояснень після атаки українських морських дронів на російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

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За словами дипломата, Україна захищається від країни-агресора - РФ - і діє в рамках міжнародного права.

"Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації. Наші дії - це реалізація невід’ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН", - сказав Тихий.

Які цілі Україна вважає законними

Речник пояснив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях. Це російські військові кораблі, вантажні судна з військовою технікою та ресурсами, а також танкери тіньового флоту, які забезпечують військову машину Росії.

За його словами, Київ дотримується норм міжнародного гуманітарного права і намагається уникати побічної шкоди.

"Українські удари відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Ми дотримуємося принципу пропорційності та мінімізуємо будь-які супутні ризики", - підкреслив він.

Тихий назвав ці дії відповіддю на роки системного та брутального російського терору проти українців. Він також нагадав, що право на самооборону не прив’язане до конкретної території.

"Міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, що напала, на території агресора або в міжнародних водах", - додав спікер.

Хто становить загрозу для Лівії

Питання щодо інцидентів у лівійських портах у МЗС запропонували адресувати Москві.

"Що ж стосується інцидентів у портах, то це питання слід адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що джерелом небезпеки для Лівії стали саме російські судна.

"Загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають", - підкреслив Тихий.

За його словами, Росія системно використовує військову присутність і логістичну інфраструктуру за кордоном, зокрема в Африці, щоб нарощувати можливості для війни проти України. При цьому Київ не прагне завдати шкоди Лівії.

"Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії. Зазначаємо, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії й не мають на меті завдати шкоди Лівії чи її народу", - підсумував представник МЗС.

Чого вимагає Лівія

МЗС Лівії раніше засудило будь-які іноземні військові операції на території країни та в її територіальних водах. У відомстві чекають від Києва офіційних пояснень і обіцяють ухвалити дипломатичні та правові рішення за підсумками розслідування.

Влада східної Лівії заявила, що країна не є стороною російсько-української війни, повідомляє Al Jazeera. Місія ООН з підтримки в Лівії закликала до незалежного розслідування інциденту.

Морський дрон Magura / Інфографіка: Главред

Чи законні удари України по російських суднах далеко від фронту?

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що удари по суднах, які працюють на Кремль, не виходять за межі закону. На його думку, невдоволення такими атаками в першу чергу викликають у тих, хто на цьому заробляє.

"Усе відбувається в межах закону. Хто допомагає Росії? Ті, хто заробляє гроші", - зазначив експерт.

Коментуючи занепокоєння Туреччини щодо ударів по танкерам у міжнародних водах, аналітик нагадав про статус виключної економічної зони.

"Виключна економічна зона - це територія в морі, на яку не поширюється національний суверенітет", - пояснив Лакійчук.

Говорячи про танкери тіньового флоту під прапорами Гани, Габону та інших країн, експерт звернув увагу, що формальних претензій від цих держав тоді не надходило.

"Давайте хоча б спочатку побачимо ноту протесту від Гани, адже поки що її немає", - сказав він.

Удар по корвету "Меркурій" - новини

Як повідомляв Главред, 22 листопада в порту Бенгазі на сході Лівії пролунали вибухи на російському військовому кораблі. Видання Naval News повідомило, що після вибуху на борту російського корвета в Лівії спалахнула масштабна пожежа. Корабель належить до проекту 20380 і формально числиться у складі Чорноморського флоту РФ.

Пізніше президент Володимир Зеленський подякував військовим за складну операцію біля берегів Лівії. Він заявив, що корвет опинився на дні, і анонсував нові морські операції України. Заслугу в знищенні кораблів глава держави приписав СБУ та підрозділам Сил оборони.

У Кремлі на удари відреагували скаргами. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва звернула увагу на заяви Києва про атаки біля берегів Лівії. Також він закликав країни Балтії вплинути на Київ через атаку на російський суховантаж у Балтійському морі.

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