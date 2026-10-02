До 1000 ракет, дронів і бомб: РФ готує удари по енергетиці, під загрозою — три міста

Москва планує зупинити три діючі АЕС і завдати удару по водопостачанню.

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Розкрито таємний план ударів по АЕС - РФ готує тотальний блекаут / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що пише The New York Times:

Перехоплено російський план на 1000 ударів

Ворог хоче зруйнувати всю енергетику, під загрозою - АЕС та водопостачання

Партнери шоковані цинізмом РФ

Країна-агресор Росія завдала ракетних і дронових ударів по великій теплоелектроцентралі та інших енергооб'єктах Києва перед світанком у середу, 30 вересня, розпочавши нову зимову кампанію проти енергосистеми України раніше, ніж прогнозували українські чиновники. Кілька районів столиці залишилися без електрики та води, а перехоплений російський план передбачає до 1000 ракет, дронів і бомб для ударів по енергетиці та водопостачанню.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому в Парижі показав європейським партнерам перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак.

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У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема на електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

Документ датований серпнем і написаний російською мовою. Самостійно підтвердити справжність документа редакція NYT не змогла.

Реакцію союзників на зміст документа Шмигаль описав українським ЗМІ тиждень тому.

"Наших партнерів, як і нас, вразив цинізм цього документа, цей холодний терористичний розрахунок того, як знищити нашу енергетику", - зазначив Шмигаль.

Три етапи: кордон, ГЕС, атомні станції

Кампанія розписана послідовно. Перший етап - виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів, через які Україна імпортує електроенергію з Європи, другий - гідроелектростанції, третій - зупинка трьох діючих атомних станцій. Четверта АЕС поблизу Запоріжжя була захоплена російськими військами на початку війни і не працює.

Загальна мета ударів, зазначена в документі, - знищити близько 15 гігават генеральної потужності. Це приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа.

Окремий напрямок - водопостачання. Під ударами десятків балістичних ракет і керованих авіабомб мають опинитися насосні станції та очисні споруди каналізації, що стало б безпрецедентною за масштабом атакою на такі об’єкти. У приватних розмовах українські чиновники визнають, що резервних планів на випадок серйозних перебоїв з водопостачанням у країни небагато.

Київ, Харків та Одеса - головні мішені

Пріоритетними цілями в документі названо Київ, Харків та Одесу: постачання електроенергії в цих містах планують скоротити на 90%, тепла - до 90%, а роботу каналізації - істотно порушити. Публічно про намір провести масштабну кампанію проти української енергетики цієї зими заявляв і російський диктатор Володимир Путін, подаючи це як відповідь на українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Як Україна зустрічає зиму

Останні місяці пішли на підготовку: над критичними об’єктами зводили захисні споруди, ремонтували електростанції та підстанції, встановлювали менші за розміром газові турбіни, які складніше вразити, та зміцнювали мережу, щоб перекидати потужність в обхід зруйнованих ліній. Населення, більшість з якого пережило торішні відключення, запаслося батареями та невеликими газовими обігрівачами.

Виступаючи в парламенті в серпні, Шмигаль оцінював доступну потужність приблизно в 15 гігават і прогнозував понад 21 гігават до кінця року - при піковому попиті минулого року близько 18 гігават. Такі удари, як ті, що сталися в середу, у цих розрахунках не враховувалися. За словами аналітика дослідницької групи Ukraine Facility Platform Марії Цатурян, кількох атак достатньо, щоб звести нанівець 5 гігават, відновлених за останні місяці.

Енергетичні експерти застерігають, що всі ці заходи здатні щонайбільше пом’якшити удар, але не зупинити його. Чотири роки війни залишили систему в стані, який голова аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко описує максимально прямо.

"Пройти ще одну зиму - це як бігти марафон з одним легеню", - сказала Павленко.

Виробництво електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни

1 жовтня монітори попередили, що країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні впродовж найближчих 72 годин.

Українська сторона отримала попередження від розвідувального співтовариства США про високу ймовірність нової масштабної атаки.

Окремо повідомляється про переміщення російських балістичних боєприпасів у райони, звідки їх можуть застосувати. Моніторингові канали оцінюють кількість таких ракет у 23 одиниці.

РФ почала атакувати енергетику - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Росія завдала масштабного комбінованого удару, під час якого було пошкоджено енергетичні об’єкти навколо Києва та в інших регіонах, а в столиці вводилися аварійні відключення електроенергії.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що починаючи з літа фактично не було жодного дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака сталася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Корецький наголосив, що органи місцевої влади мають перевірити готовність систем резервного живлення критично важливих об’єктів у громадах і якомога швидше завершити всі роботи з їхнього встановлення та підключення.

Моніторинговий канал "єРадар", проаналізувавши атаку на Україну в ніч на 30 вересня, прогнозує, що під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії.

Експерти назвали цілі окупантів:

відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;

повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;

зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

До кордону з Україною перекинули десятки дронів

Як писав Главред, дронні атаки на Україну з боку російської армії триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

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