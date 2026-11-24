У Києві протягом найближчих кількох днів можуть ухвалити рішення про відкриття руху приватного транспорту по Південному мосту з правого на лівий берег.

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У Києві готуються відкрити ще один напрямок руху через Південний міст / Колаж: "Главред", фото: УНІАН, Міноборони РФ

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Приватні автомобілі можуть пустити через Південний міст на лівий берег

Автобуси на Північному мосту стали їздити в 2–3 рази швидше

Метро по Південному мосту не запустять до Нового року

Київська влада розглядає можливість пропустити приватні автомобілі через Південний міст з правого на лівий берег. Рішення можуть ухвалити вже 24-25 листопада, але поїзди зеленої гілки метро цим мостом до Нового року, найімовірніше, не курсуватимуть. Удар російської окупаційної армії припав на конструкції, по яких проходять колії метрополітену.

"Главред" з’ясував, що зміниться для водіїв на мостах Києва.

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Коли відкриють рух по Південному мосту з правого на лівий берег

Спочатку обговорюють переправу, яка зараз працює лише наполовину. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника КМВА Андрій Ткачов розповів у телеефірі, що місто допускає відновлення проїзду приватного транспорту по Південному мосту з правого берега на лівий. З лівого берега на правий автомобілі вже їздять. У зворотному напрямку поки що пропускають лише автобуси та тролейбуси.

За словами Ткачова, приватні автомобілі можуть повернутися на цей маршрут найближчими днями. Зміни в організації руху розглядають на 24–25 листопада. До цього інженери мають перевірити, як споруда витримує нинішній потік, і прорахувати, до чого призведе зростання навантаження.

На Північному мосту обмеження також залишаються. Як повідомили в КМВА, туди пропускають лише громадський та спеціальний транспорт: машини екстрених служб і комунальних підприємств, які ліквідують наслідки російських обстрілів. На решті мостів столиці транспорт курсує без обмежень.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Наскільки швидшим став громадський транспорт на Північному мосту

Закриття Північного мосту для приватних автомобілів дало несподіваний ефект для пасажирів. Громадська організація "Пасажири Києва" підрахувала, що після того, як смуги на переправі віддали виключно автобусам і тролейбусам, громадський транспорт між берегами став курсувати у два-три рази швидше.

Активісти порівняли маршрути від Троєщини до станції метро "Почайна" з періодом, коли по мосту їздили й приватні автомобілі, зокрема по смугах для громадського транспорту. За даними організації, одна з пасажирок доїхала за 15 хвилин замість приблизно години.

У "Пасажирах Києва" вважають, що автобуси та тролейбуси зможуть працювати ефективніше, якщо відокремити їхні смуги фізично, а не лише розміткою.

Фото: t.me/kyivpassengers

Коли відновлять рух метро по Південному мосту

На Південному мосту ремонтують не тільки проїжджу частину, а й колію метро, і тут терміни зсуваються. Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов в ефірі програми "Київський час" визнав, що запустити поїзди зеленої гілки до Нового року, найімовірніше, не встигнуть. За його словами, з інженерної точки зору роботи нескладні, проте на них все одно потрібен час.

Чиновник пояснив затримку тим, де саме виявилися пошкодження. Балістичні ракети зруйнували прольоти, по яких проходить лінія метрополітену.

"Я не можу тут сказати, коли мав би відбутися запуск. Ви бачили, куди саме влучили ракети. А влучили якраз у місця проходження метрополітену", - сказав Ковтунов.

Зараз фахівці розбирають зруйновані конструкції. Перешкод, які унеможливили б ремонт, немає. Дату відновлення руху в РДА не називають: там кажуть, що важливіше якісно відновити міст, ніж встигнути до символічної дати.

Удари по мостах Києва - останні новини на цю тему

Як повідомляв Главред, увечері 16 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Тоді мер міста Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилися два мости через Дніпро. Попередження про балістичну загрозу оголосили Повітряні сили ЗСУ.

Вранці 17 листопада столицю атакували знову, вибухи в місті пролунали близько 05:40. Після нічного удару по Києву без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району, а зелена лінія метро курсує лише між Сирцем і Видубичами. Громадський транспорт між берегами перенаправили через Подільський і Дарницький мости.

Раніше радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що альтернативні переправи не зможуть повністю замінити мости. За його словами, поромні та понтонні переправи можуть бути лише аварійним рішенням для важливих вантажів. Понтони, як зазначив Бескрестнов, вразливі навіть перед одним "шахедом".

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