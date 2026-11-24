Спецпредставник США вважає, що звичка української сторони виносити деталі перемовин на публіку заважає результату.

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Кушнер заявив, що захищав Зеленського від тиску Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, whitehouse.gov

Коротко:

Кушнер відмовляв Трампа від тиску на Зеленського

Він дорікнув Києву за публічні заяви про перемовини

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що намагався відмовити Дональда Трампа від тиску на Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю журналу New York.

Кушнер запевняє, що в цій ситуації дбає про інтереси українців. За його словами, він шукає будь-яку можливість припинити "жахливу війну" і вберегти українського президента від жорсткого пресингу з боку глави Білого дому.

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Попри розуміння становища Зеленського, Кушнер переконаний: коли Київ публічно обговорює хід перемовин, це шкодить результату.

Як приклад він навів зустріч з українською делегацією в Маямі. Тоді Кушнер попередив, що Трамп готовий підтримати пропозицію Путіна: дизельне пальне в обмін на пом'якшення санкцій.

За його словами, Зеленський одразу публічно висловив обурення і заявив, що з нього зробили жертву. У відповідь Трамп сказав, що українцям варто "знайти нового президента".

Попри розбіжності, зять американського лідера малює для України оптимістичний сценарій після завершення бойових дій. Він вважає, що мир відкриє для країни значні можливості.

"Я намагався показати Зеленському таке: знайдімо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну та отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни", - сказав Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Трамп йде назустріч Кремлю

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю.

На його думку, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив Шамшур.

Трамп і війна в Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перша леді США Меланія Трамп заявила, що найбільше на Різдво хоче миру у світі, а конкретніше - щоб перемир'я між країною-агресоркою Росією та Україною підписали ще до свята.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

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