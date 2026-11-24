Глава угорського уряду проситиме Київ пришвидшити виконання десяти домовленостей щодо прав нацменшини - від мови в лікарнях до символіки.

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Про що заявив Петер Мадяр / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви:

Мадяр перетнув кордон і прибув на Закарпаття

Прем'єр проситиме Зеленського пришвидшити зобов'язання

Йдеться про угорську мову в лікарнях і символіку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, прибув на Закарпаття, де має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Головне прохання Будапешта - щоб Київ пришвидшив виконання вже узгоджених зобов'язань щодо прав угорської меншини: рідна мова в лікарнях і на спортивних заходах, національна символіка на святах та екскурсії угорською для місцевих угорців. Про перетин кордону повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить усіх угорців удома і в усьому світі!" - написав політик.

відео дня

За словами Мадяра, угорський прем'єр востаннє приїздив на Закарпаття 2015 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення країни-агресорки РФ. Разом із ним в Україну прибула міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Свою першу двосторонню зустріч Мадяр і Зеленський провели в жовтні в Брюсселі на полях саміту ЄС.

Дорогою до кордону Мадяр записав відеозвернення, у якому пояснив мету візиту, передає угорське видання Telex.

"Ми давно готували цю зустріч, і її передумовою було те, щоб українська сторона взяла на себе зобов'язання повернути закарпатським угорцям базові права людини", - сказав прем'єр.

Що саме Мадяр проситиме в Зеленського

За словами Мадяра, уряди двох країн за участі представників угорської громади вже погодили десять пунктів, які мають повернути меншині базові мовні та освітні права. Тепер Будапешт хоче, щоб Київ виконав їх раніше від запланованих строків.

"Сьогодні я проситиму президента України наблизити терміни виконання їхніх зобов'язань, щоб вони виконувалися якомога швидше", - заявив прем'єр Угорщини.

Серед конкретних прохань, які перелічило видання Portfolio, такі:

ще цього року або не пізніше початку наступного запровадити норму, яка дозволить угорцям користуватися рідною мовою в лікарнях, соціальних закладах, будинках для людей похилого віку та на спортивних заходах;

пришвидшити дозвіл на використання угорської національної символіки, зокрема на національних святах;

дозволити замовляти екскурсії угорською мовою, наприклад у Мукачівському замку, не лише іноземцям, а й угорцям, які живуть на Закарпатті.

"Вважаю, що це історичний день і добра нагода поставити українсько-угорські відносини на нову основу та, як і з іншими сусідами, відновити довіру", - наголосив Мадяр.

Він також пообіцяв передати закарпатцям послання солідарності від угорців і привезти гуманітарну допомогу як для українців, так і для угорської громади.

"Там я також скажу, що ми на боці народу України проти російського агресора", - додав прем'єр.

Через безпекові причини Мадяр не розкриває, які населені пункти відвідає і коли, а прямих включень із поїздки не буде.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Чи може Угорщина й далі гальмувати вступ України до ЄС

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук у липневому коментарі Главреду зазначив, що головною перешкодою на шляху України до ЄС залишається принцип одностайності. За його словами, цю проблему визнають і Україна з іншими країнами-кандидатами, і самі інституції Євросоюзу.

Говорячи про можливість відмовитися від цього правила, політик пояснив, що для скасування вимоги одностайного голосування також потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. Водночас, за його оцінкою, серед країн ЄС наразі немає достатньої політичної волі для таких фундаментальних змін.

Галайчук також повідомив, що в ЄС активно обговорюють практичніші аспекти реформи розширення, зокрема зміну методології вступу, яка нині передбачає повне виконання всіх вимог до набуття членства.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо й неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни протягом 12–13 років ведуть переговори й не змогли особливо просунутися в них", - пояснив нардеп.

Відносини України та Угорщини - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 3 листопада Угорщина знову відмовилася погодити результати скринінгу за кластерами 4 і 5 для України. Раніше Будапешт блокував відкриття кластерів 2 і 3, однак у жовтні зняв вето після змін до українського закону про освіту. Ці два кластери ЄС відкрив 13 жовтня.

Позиція Будапешта щодо термінів вступу України до Євросоюзу залишається жорсткою. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що не вважає реалістичним вступ України до ЄС до 2030 року. Вона також наголосила, що Угорщина не підтримує жодного прискореного вступу.

У листопаді російські атаки дісталися й Закарпаття. Після удару РФ угорська сторона тимчасово зупиняла курсування поїздів угорського формування до Мукачева на 17 та 18 листопада. За словами Мадяра, російський дрон влучив приблизно за 300 метрів від залізничної станції Мукачево.

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