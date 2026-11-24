НБУ підвищив офіційний курс долара, євро та польського злотого.

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Курс валют в Україні на 25 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 25 листопада

Наскільки змінилися ціни на євро та американську валюту

Скільки коштуватиме польський злотий у серед у

У середу, 25 листопада, Національний банк України встановив вищий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий продемонстрували зростання порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс долара

На середу офіційний курс американської валюти становить 45,35 грн/дол. Для порівняння, у вівторок, 24 листопада, долар коштував 45,08 грн. Таким чином, за день він додав у ціні 27 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Європейська валюта також подорожчала. НБУ встановив курс євро на рівні 49,61 грн. Попереднього дня він становив 49,46 грн. Отже, євро зріс у ціні на 15 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польський злотий у середу коштуватиме 11,12 грн. Напередодні офіційний курс цієї валюти перебував на рівні 11,10 грн. За добу злотий подорожчав майже на 2 копійки.

Яким буде курс валют наприкінці листопада

З 23 до 29 листопада курс долара в Україні прогнозується в межах 45,1–45,75 грн, а євро – 50–52 грн. Попри економічні виклики, різких стрибків валютних котирувань найближчим часом не очікується. Такий прогноз озвучив директор департаменту "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Серед чинників, які впливатимуть на гривню, експерт назвав інфляцію, зростання цін на пальне, наслідки російських атак, збільшення потреби в імпорті та попит на іноземну валюту. Водночас перед Чорною п'ятницею на готівковому ринку може побільшати доларів: українці продаватимуть валютні заощадження, щоб отримати гривню для покупок.

"Відтак надмірний поспіх із придбанням валюти навряд чи можна вважати раціональною стратегією. Значно важливіше враховувати власні фінансові потреби, різницю між курсами купівлі та продажу й реальну ситуацію на ринку", – наголосив експерт.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс валют на 24 листопада. Відомо, що долар, євро і злотий подорожчали у порівнянні з попереднім днем.

Економіст Олександр Савченко заявив, що американська валюта не сягне 50 гривень до кінця 2026 року.

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозують. Він зауважив, що коливання очікуються в межах 45-46 грн на міжбанківському ринку.

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