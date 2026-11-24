Постачальником сотень тонн нібито C4 виявився колишній банкрут із Пенсильванії, а аналізи Міноборони не виявили в ній гексогену.

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Вибухівка без головного компонента - що Британія закуповувала для дронів України / Колаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay.com, 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Коротко:

Велика Британія закуповувала для дронів ЗСУ сотні тонн нібито вдосконаленого C4

Аналізи Міноборони не виявили в ній головного компонента RDX

Постачальник заперечує звинувачення і погрожує судом

Міністерство оборони Великої Британії кілька років закуповувало для українських ударних дронів сотні тонн вибухівки, яку постачальник видавав за новий, більш потужний тип C4. Насправді це була набагато дешевша комерційна вибухівка, в якій не знайшли жодного сліду RDX (гексогену) - головного компонента військового C4.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times. Продавцем виступив торговець зброєю зі штату Пенсильванія Райан Морріс - поліцейський, який підробляє, і який колись пережив банкрутство.

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Контракти на десятки мільйонів фунтів стерлінгів укладало ключове закупівельне відомство Міністерства оборони Великої Британії, яке відповідає за озброєння Києва. Вибухівка призначалася для ударних дронів - одного з головних видів зброї, якою Україна відбиває вторгнення країни-агресора РФ.

За даними журналістів, угоди тривали кілька років і викрили серйозні прогалини в системі прискорених оборонних закупівель Великої Британії. Виникають питання щодо того, як Міноборони перевіряє постачальників, контролює поставки зброї та забезпечує безпеку людей, які з нею працюють.

Подробиці розслідування FT

Компанія Морріса Tripwire South LLC надавала британському Міноборони паспорти безпеки, в яких стверджувалося, що її вибухівка EDC-4 містить RDX. При цьому в документах не було попереджень, які зазвичай супроводжують ту комерційну вибухівку, що насправді відправлялася в поставках.

Велика Британія раз за разом відправляла багатотонні партії з цими документами прямо в зону бойових дій в Україні. Як зазначає FT, це могло безпосередньо загрожувати життю людей, які працювали з небезпечним вантажем.

Власні аналізи, які британське Міноборони провело після першої поставки EDC-4, не виявили RDX у вибухівці. У Tripwire стверджували, що їхній продукт - особлива суміш RDX та дешевшого й доступнішого PETN (тена). Останніми роками у світі спостерігається гостра нестача RDX та C4 через війни в Україні та на Близькому Сході.

Реакція парламенту та постачальника

Член Спеціального комітету з питань оборони Палати громад від Ліберальних демократів Майк Мартін вважає, що відомство наразило на ризик українських військових та гроші платників податків.

"Це просто приголомшує. Міноборони потенційно поставило під загрозу життя сотень українських військових і витратило мільйони грошей британських платників податків на вибухівку, яка не відповідала заявам постачальника. Головне питання, на яке Міноборони досі не змогло відповісти, - "чому"", - заявив депутат.

Морріс і Tripwire через юристів з фірми Greenwoods стверджують, що, наскільки їм відомо, кожна партія EDC-4 для Великої Британії містила RDX, а продукт рекламувався чесно. У компанії також заявили, що EDC-4 для них виробляв інший завод, і пригрозили судом за публікацію розслідування.

"Немає жодної загрози безпеці, жодних збоїв у роботі продукту, жодних збитків для Міноборони, і скарг від клієнтів теж не було", - заявили в Tripwire.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Чим небезпечна підміна вибухівки для дронів?

Професор інженерії вибухозахисту Шеффілдського університету Сем Рігбі в коментарі Financial Times підкреслив, що мова йде не про взаємозамінні речовини.

"Це дуже різні вибухові речовини", - зазначив вчений.

Говорячи про практичні ризики для тих, хто працює з такими зарядами, експерт вказав на властивості PETN.

"PETN є більш летким, ніж RDX, і може бути більш схильним до детонації внаслідок нагрівання або тертя", - пояснив Рігбі.

Військова допомога Великої Британії Україні - новини

Як повідомляв Главред, Лондон продовжує нарощувати військову допомогу Києву. У січні Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем ППО Raven і двох прототипів Gravehawk. За словами міністра у справах ветеранів Ела Карнса, усі 13 систем Raven уже передано Україні.

Велика Британія також підтримує оборону України великими пакетами допомоги. У грудні 2024 року Лондон оголосив про пакет військової допомоги на 225 млн фунтів стерлінгів. У доларовому еквіваленті сума склала близько 286 млн.

Міноборони Великої Британії уважно стежить і за активністю Росії біля своїх берегів. Глава відомства Джон Хілі заявляв, що британські військові зірвали таємну операцію РФ в Атлантиці. Операції проти російських підводних човнів тривали понад місяць, у них брали участь понад 500 британських військових.

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