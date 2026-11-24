Артист зізнався, що має право на отримання німецького паспорта ще з 2009 року.

https://glavred.net/stars/imeyu-pravo-byt-nemcem-vinnik-sdelal-zayavlenie-o-grazhdanstve-10815008.html Посилання скопійоване

Олег Винник - громадянство / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Олег Винник не оформив німецьке громадянство

Ким себе вважає співак

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України до Німеччини, знову заговорив про можливу зміну громадянства. У короткому інтерв’ю блогерові Валерію Романко артист зізнався, що досі не отримав німецький паспорт.

За словами виконавця, право стати громадянином Німеччини у нього з’явилося ще багато років тому, але тоді він зважив усі "за" і "проти" та вирішив зберегти українське громадянство.

відео дня

"Я маю право бути німцем. Десь, здається, у 2009 році я вже мав таке право", - сказав артист.

Олег Винник зараз / скрін з відео

Зараз співак не відмовляється від ідеї оформити німецьке громадянство і пояснює це тим, що живе в цій країні вже 26 років, а місцеві закони та спосіб життя давно стали частиною його повсякденності.

"Раніше якось думав про це, а потім все-таки вирішив - ні. А сьогодні, за логікою, напевно, було б правильніше отримати громадянство", - заявив Винник.

Як Олег Винник живе в Німеччині / фото: instagram.com, Олег Винник

Відповідаючи на запитання про те, ким він себе більше відчуває - німцем чи українцем, артист запевнив, що внутрішньо залишається відданим рідній країні, проте за поведінкою та побутовими звичками дедалі більше зближується з мешканцями Німеччини.

"Зрозуміло, що в душі я українець, і цього нікуди й ніколи не дінеш. І це добре, це правильно. А за діями, за поведінкою - близький до німця, бо звик до цього життя, до цих законів", - пояснив виконавець.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Петро Крилов, який вступив до лав ЗСУ на початку 2026 року, поділився спогадами про критичні моменти на фронті, коли його життя висіло на волосині. Військовослужбовець також порушив болючу тему нерозуміння між фронтом і тилом.

Також актриса і майбутня головна героїня шоу "Холостячка" Антоніна Хижняк привернула увагу до критичної ситуації в Українці Київської області. За словами зірки, 18 тисяч місцевих жителів ризикують зіткнутися з гуманітарною катастрофою та залишитися без придатного для проживання житла.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред