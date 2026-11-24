Уламки безпілотника вбили одну людину і поранили ще двох, а більшість пасажирів залізничники встигли вивести в укриття.

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Удар дрона по Коростеню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/UkrzalInfo

Що сталося:

Дрон РФ атакував залізничну станцію Коростень

Уламки вбили одну людину, ще двоє - поранені

Більшість пасажирів встигли перейти в укриття

Ворожий безпілотник атакував залізничну станцію Коростень на Житомирщині. Уламки дрона вбили одну людину, ще двоє - зазнали поранень. Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram. Хто саме загинув і коли стався удар, у компанії не уточнили.

На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці заздалегідь попередив про загрозу.

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Після цього залізничники почали евакуацію людей зі станції.

Як евакуювали пасажирів у Коростені

За даними Укрзалізниці, бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та евакуацію. Залізничники вивели людей із будівлі вокзалу. Працівники, бригада і більшість пасажирів перейшли у стаціонарне укриття.

У компанії пояснили, що на станції є велике сховище, яке й прийняло людей.

"Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів. Ніхто з працівників не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Дрон РФ вдарив по залізничній станції на Житомирщині / Фото: t.me/UkrzalInfo

Чому важливо слухати залізничників під час небезпеки

В Укрзалізниці закликали пасажирів чітко виконувати інструкції персоналу та оголошення після попередження про підвищену небезпеку. За словами залізничників, це рятує життя.

"Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, - означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!" - наголосили в компанії.

Реактивний Шахед / Інфографіка: Главред

Чому Росія атакує залізницю та електрички: думка експерта

Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус ще у травні в коментарі УНІАН звертав увагу, що Росія змістила акцент ударів з енергетики на залізничну інфраструктуру. За його словами, ворог атакує навіть приміські електрички.

"Слід розуміти, що дійсно Росія змістила акцент на залізницю. Ба більше, вже є достатньо відео з російської сторони, де вони атакують електрички. Тобто це навіть не перевезення товарів, це приміські перевезення громадян", - сказав Ус.

Експерт пояснив, що такі атаки мають і психологічну мету - залякати населення та підірвати довіру партнерів до українських поставок.

"Перевезення людей, удари по електричках посилює відчуття незахищеності населення. Ви не можете ані самі їздити, ані товари перевозити в своїй країні. Відповідно, як ви можете укладати експортні контракти, коли ви не гарантуєте, що ви зможете фізично доставити продукцію", - зазначив він.

Удари по Укрзалізниці - новини

Як повідомляв Главред, 29 жовтня Росія атакувала об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі. За словами міського голови Бориса Філатова, ворожий дрон вдарив по цивільному електропотягу. Унаслідок атаки на вокзал загинули щонайменше 13 людей.

Росіяни також цілеспрямовано б'ють по залізниці в прикордонних регіонах. На Харківщині окупанти завдали п'яти ударів по залізниці, загинула одна людина. Ще четверо людей отримали поранення.

Під удари потрапляють і пасажирські потяги на півдні країни. На Одещині російський дрон прицільно влучив у поїзд із 340 пасажирами, є загиблі. А 10 листопада в Сумах ворожий безпілотник атакував приміський електропоїзд на пероні, тоді обійшлося без постраждалих.

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