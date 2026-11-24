У США загорівся будинок популярного актора Вілла Сміта.

https://glavred.net/starnews/pomeste-uilla-smita-za-42-mln-ohvatil-moshchnyy-pozhar-10814972.html Посилання скопійоване

Вілл Сміт із родиною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сталося з майном артиста

Де в цей час перебувала родина

На території розкішного маєтку голлівудського актора Вілла Сміта та його дружини Джади Пінкетт-Сміт у Каліфорнії сталася серйозна пожежа. Пожежа спалахнула близько опівночі 23 листопада в місті Калабасас.

На місце оперативно прибули екстрені служби, яким вдалося впоратися з вогнем менш ніж за годину.

відео дня

Як повідомляє Page Six, пожежа почалася в господарській будівлі на території маєтку площею близько 150 акрів. За інформацією представників правоохоронних органів, спочатку про подію повідомили співробітники охорони маєтку. Поліцейські, які прибули на місце, виявили, що невелика окремо розташована будівля вже охоплена полум’ям.

Вілл Сміт та його дружина Джада Пінкетт-Сміт / ua.depositphotos.com

До гасіння долучилися співробітники пожежного департаменту округу Лос-Анджелес. Представник відомства уточнив, що будівля, яка горіла, мала розміри приблизно 6 на 12 метрів.

На щастя, вогонь не перекинувся на інші будівлі. Ніхто не постраждав, медична допомога нікому не знадобилася. У поліції також повідомили, що причиною загоряння став нещасний випадок.

Незважаючи на значні масштаби пожежі, основний житловий будинок сім’ї залишився неушкодженим. У розпорядженні видання опинився запис переговорів екстрених служб, на якому пожежник повідомляє, що полум’я не поширилося на навколишню рослинність.

Вілл Сміт перебував у безпеці / Facebook/Will Smith

Особняк Сміта та Пінкетт-Сміт розташований у мальовничому районі Калабасас. Подружжя придбало землю у 2003 році, а будівництво основного будинку завершило у 2010-му. Резиденція налічує шість спалень і 13 ванних кімнат. Загальна площа володіння становить близько 150 акрів.

У 2011 році зіркова пара виставила нерухомість на продаж за 42 мільйони доларів, однак згодом вирішила залишити її собі.

Це не перша пожежа, з якою зіткнулася родина. У 2021 році в будинку вже сталося загоряння у підвальному приміщенні. Тоді родині також вдалося уникнути серйозних наслідків, однак будівлі знадобився ремонт.

Крім того, у 2018 році актор розповідав про занепокоєння через масштабні лісові пожежі в Південній Каліфорнії, які загрожували будинкам знаменитостей. У січні 2025 року сім’я, за повідомленнями ЗМІ, також була змушена евакуюватися через руйнівну пожежу в районі Палісейдс.

Сам Вілл Сміт і його дружина поки що публічно не коментували останню подію.

Примітно, що всього за кілька днів до пожежі подружжя разом із дітьми та матерями з'явилося на сімейній прогулянці в Малібу. Це стало рідкісним спільним виходом пари, стосунки якої в останні роки неодноразово обговорювалися в пресі.

Нагадаємо, у 2023 році Джаді Пінкетт-Сміт розповіла, що вони з Віллом фактично живуть окремо з 2016 року. Однак влітку 2026 року джерела People повідомили, що подружжя знову почало жити під одним дахом і продовжує підтримувати одне одного.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, ранішеперша леді США Меланія Трамп розповіла, яку пораду дає своєму 20-річному синові Баррону в питаннях особистого життя. За словами дружини американського президента, вона рекомендує спадкоємцю бути обережним у стосунках, оскільки сучасний світ таїть чимало небезпек.

Раніше також американська співачка й актриса Майлі Сайрус пов’язала себе узами шлюбу з музикантом Максом Морандо. Пара відсвяткувала весілля після п’яти років стосунків.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Вілл Сміт Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" та двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред