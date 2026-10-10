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У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

Анна Косик
10 жовтня 2026, 12:17
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Московські аеропорти фактично паралізовані з вечора п'ятниці.
У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс
Понад 400 українських дронів атакували Московську область протягом доби / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Українські дрони протягом доби атакували Москву та область
  • Через загрозу БПЛА в московських аеропортах колапс

З вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня українські дрони атакували Москву. Через загрозу БПЛА в аеропортах столиці країни-агресорки Росії затримали майже 300 рейсів.

Як пишуть російські ЗМІ, з 20:30 по 08:30 у бік Московського регіону летіло 403 БПЛА, більшу частину яких нібито було знищено силами ППО на далеких підступах.

відео дня

"25 безпілотників знищено на підльоті до Москви", - йдеться у повідмленні.

За підрахунками російських медіа, ця атака дронів на Москву стала однією з найбільших за останні кілька років.

Наскільки болючі для РФ удари України

Главред писав, що за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, Москва сприймає нову тактику ударів України як потенційно болючу. Кремль намагається перевести дискусію з питання російських атак на тему української відповіді. Андрій Коваленко вважає, що особливо показовою є реакція Москви на можливі удари по її території та авіаційній інфраструктурі.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Доволі дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна звинувачення в тероризмі через анонс закриття неба над РФ.

Атаки України на Москву та область - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вдень 9 жовтня у столиці Росії прогриміли вибухи. Москва та область були під потужною атакою дронів і малих повітряних куль.

Раніше, у ніч на 6 жовтня Московська область зазнала атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ.

Напередодні стало відомо, що Московський нафтопереробний завод, що належить "Газпром нафта", повністю зупинив переробку нафти після української атаки дронами 20 вересня.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За його словами, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Коваленко.

28 вересня 2026 року стало відомо, що Андрій Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації.

За його словами, він залишиться у сферах національної безпеки та когнітивного протистояння з Росією.

"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато чого для держави. Продовжуємо рух", - підсумував Коваленко.

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