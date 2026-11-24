Навіть у межах одного місяця температура може коливатися від помітного плюса до відчутного мінуса.

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Якою буде зима в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде температура цієї зими

Чи варто чекати сильних морозів

Цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте не виключені морози і різкі температурні контрасти. Про це заявила директорка Укргідрометцентру Вероніка Філоненко у коментарі NV.

За її словами, частково на температурний фон сезону впливають процеси Ель-Ніньйо. Проте тепліша в середньому зима не гарантує, що холодних періодів не буде: коливання можуть бути значними навіть упродовж одного місяця.

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"Якогось січневого дня у нас може бути як +15, а якогось - навпаки, -15 градусів", - зауважила Філоненко.

Найхолоднішим періодом зими зазвичай є лютий, нагадує директорка Укргідрометцентру. Втім, так завчасно дати точний прогноз на цей місяць синоптики поки не можуть.

Сезонні прогнози метеорологи складають на основі статистики, зокрема спостережень за останні 100 років. Також вони враховують розрахунки провідних світових метеоцентрів, які аналізують макроциркуляцію атмосфери.

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Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що значний мокрий сніг, налипання снігу та ожеледиця на дорогах очікуються у вівторок, 24 листопада, у трьох областях на сході та північному сході України, а в більшості регіонів посилиться вітер. Через негоду майже по всій країні оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня в Україні очікується поступове зниження температури повітря та стабілізація погодних умов. Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах може сягати 15 – 17 м/с.

Водночас провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр розповіла, що до 1 грудня нічна температура знизиться до -9 градусів, а на південному сході та в Карпатах місцями до -15 градусів.

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