Меладзе та Джанабаєвій приписують складний період у стосунках.

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Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе нібито побилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Коротко:

Що сталося між Меладзе та Джанабаєвою

Чому з'явилися чутки про бійку

Популярні російські виконавці Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва нібито переживають серйозну кризу у стосунках.

За інформацією, що поширюється в соціальних мережах і яку цитують російські пропагандисти, конфлікти між подружжям стали настільки частими, що одна зі сварок закінчилася фізичною сутичкою.

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Стверджується, що під час чергового з’ясування стосунків співачка з силою штовхнула чоловіка, якому довелося утримувати рівновагу.

Альбіна Джанабаєва переживає кризу в шлюбі з Валерієм Меладзе / фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Про проблеми в родині артиста заговорили після публікації анонімних повідомлень, які приписують джерелу з оточення пари. За словами ймовірного інсайдера, останнім часом Меладзе нібито перебуває у важкому емоційному стані. Джерело стверджує, що співак став дратівливим, часто зривається на оточуючих і конфліктує з персоналом. Також співрозмовник пов’язує зміни в поведінці артиста з проблемами зі здоров’ям, стресом і складнощами в кар’єрі.

Однак головні претензії, як стверджується, виникають у Меладзе вдома. За версією анонімного джерела, стосунки подружжя зіпсувалися настільки, що замість підтримки вони дедалі частіше стикаються з взаємними докорами.

"Напруга така, що одного разу справа завершилася справжньою бійкою: під час чергової сварки Альбіна з силою штовхнула його, і він ледь втримався на ногах", - йдеться в повідомленні, поширеному в Мережі.

"Валера зараз перебуває в жахливому стані. У нього суцільні нервові зриви. Зривається на всіх підряд, постійно злиться, кричить на персонал. Його взагалі не впізнати, він став зовсім іншою людиною. Здоров’я погіршується, він помітно набрав ваги на тлі стресу. Кар’єра руйнується, борги зростають, а вдома на нього чекає не підтримка, а постійні докори. Вони з Альбіною практично перестали нормально спілкуватися, залишилися лише взаємні претензії. Напруга така, що одного разу справа завершилася справжньою бійкою: під час чергової сварки Альбіна з силою штовхнула його, і він ледь втримався на ногах. Стосунків там більше немає", - пишуть деякі анонімні джерела.

Те саме джерело стверджує, що Джанабаєва нібито ревнує чоловіка до його колеги, бек-вокалістки Ксенії. При цьому співрозмовник каналу вважає, що розмови про ревнощі можуть бути лише приводом для нових конфліктів. Він також поширює чутки про можливі романтичні зустрічі самої співачки з іншим чоловіком.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Крім того, анонімний інформатор стверджує, що Альбіна змінила стиль одягу і почала приділяти більше уваги своїй зовнішності. Однак жодних підтверджень цих заяв не наводиться.

Користувачі соціальних мереж продовжують обговорювати й нещодавні фотографії Джанабаєвої зі спортзалу. Деякі коментатори різко розкритикували її спортивний образ, вважаючи його надто відвертим. Інші звернули увагу на те, що співачка продовжує активно тренуватися.

При цьому ані Валерій Меладзе, ані Альбіна Джанабаєва публічно не підтверджували інформацію про сімейні сварки, фізичний конфлікт або можливу зраду. Тому повідомлення про бійку та кризу у стосунках подружжя поки що залишаються непідтвердженими чутками.

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Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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