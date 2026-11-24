Блогерка Катерина Остапчук розповіла про тривожні відчуття під час другої вагітності.

https://glavred.net/stars/noch-v-ekstrennoy-medpomoshchi-beremennaya-zhena-ostapchuka-popala-v-bolnicu-10814879.html Посилання скопійоване

Дружина Остапчука потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Ви дізнаєтеся:

Які симптоми з’явилися у Катерини Остапчук

Чому блогерці довелося звернутися за невідкладною допомогою

Блогерка Катерина Остапчук, яка чекає на другу дитину від українського телеведучого Володимира Остапчука, потрапила до канадської лікарні. У Instagram обраниця шоумена розповіла, що почувалася зле, тому подружжя звернулося за медичною допомогою.

У результаті Катерина провела ніч у відділенні невідкладної допомоги й повернулася додому лише о 6-й ранку. Блогерка зазначила, що служба екстреної медичної допомоги в Канаді оперативно надає допомогу вагітним жінкам, тому довго чекати на прийом їй не довелося. Пізніше Остапчук заспокоїла підписників, запевнивши, що вже почувається добре і з нею все гаразд.

відео дня

Катерина Остапчук у лікарні / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Ніч провела в канадській службі екстреної медичної допомоги. Вагітність омолоджує. Уже все добре. Живіт тягнуло довго і не проходило, кидало в жар. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде. Додому повернулися о 6 ранку. До речі, під час вагітності служба екстреної медичної допомоги працює чудово. Нічого не чекали", - поділилася обраниця шоумена.

Після пережитого Остапчук звернулася до інших вагітних жінок, наголосивши на непередбачуваності вагітності. Вона закликала майбутніх мам не терпіти біль і не займатися самолікуванням, оскільки при нетипових симптомах зволікання може обернутися критичною ситуацією.

Катерина Остапчук - вагітність / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Не ігноруйте нетипове самопочуття під час вагітності й не терпіть біль. Вагітність - стан непередбачуваний, і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем. Всім здоров’я", - звернулася до підписниць блогерка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Володимир Дантес розповів несподівану історію першого знайомства з артисткою Оленою Омаргалієвою. За словами музиканта, їхня зустріч відбулася у 2010 або 2011 році в нічному клубі Харкова й переросла в серйозний конфлікт, що завершився бійкою.

Також Alyona Alyona поділилася першими успіхами через місяць після операції зі зменшення шлунка. За словами зірки, до втручання її вага становила 132 кілограми, а за перші чотири тижні вона схудла на 14 кілограмів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред