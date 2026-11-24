Ви дізнаєтеся:
- Які симптоми з’явилися у Катерини Остапчук
- Чому блогерці довелося звернутися за невідкладною допомогою
Блогерка Катерина Остапчук, яка чекає на другу дитину від українського телеведучого Володимира Остапчука, потрапила до канадської лікарні. У Instagram обраниця шоумена розповіла, що почувалася зле, тому подружжя звернулося за медичною допомогою.
У результаті Катерина провела ніч у відділенні невідкладної допомоги й повернулася додому лише о 6-й ранку. Блогерка зазначила, що служба екстреної медичної допомоги в Канаді оперативно надає допомогу вагітним жінкам, тому довго чекати на прийом їй не довелося. Пізніше Остапчук заспокоїла підписників, запевнивши, що вже почувається добре і з нею все гаразд.
"Ніч провела в канадській службі екстреної медичної допомоги. Вагітність омолоджує. Уже все добре. Живіт тягнуло довго і не проходило, кидало в жар. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде. Додому повернулися о 6 ранку. До речі, під час вагітності служба екстреної медичної допомоги працює чудово. Нічого не чекали", - поділилася обраниця шоумена.
Після пережитого Остапчук звернулася до інших вагітних жінок, наголосивши на непередбачуваності вагітності. Вона закликала майбутніх мам не терпіти біль і не займатися самолікуванням, оскільки при нетипових симптомах зволікання може обернутися критичною ситуацією.
"Не ігноруйте нетипове самопочуття під час вагітності й не терпіть біль. Вагітність - стан непередбачуваний, і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем. Всім здоров’я", - звернулася до підписниць блогерка.
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