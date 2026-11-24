Актриса показала, як живуть 18 тисяч містян без опалення та гарячої води.

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Антоніна Хижняк - ситуація в Українці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Антоніна Хижняк

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Антоніна Хижняк зв’язалася зі своїм рідним містом

Що відбувається в Українці Київської області

Відома українська актриса та майбутня головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Антоніна Хижняк публічно забила на сполох через критичну ситуацію в Українці Київської області. У своєму Instagram знаменитість відверто розповіла, що відбувається в її рідному місті.

За словами зірки, ще до настання сильних морозів температура в квартирах містян опустилася до 6–10 градусів тепла, на стінах з’являється цвіль, а батареї залишаються крижаними. Актриса побоюється, що з настанням холодів комунальникам доведеться злити воду з системи, щоб труби не розірвало. Через це може перестати працювати каналізація, а 18 тисяч мешканців опиняться на межі гуманітарної катастрофи й будуть змушені шукати нове житло.

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Антоніна Хижняк - актриса / скріншот із відео

"У будинках дуже холодно. Батареї - просто лід. Усе місто замерзає, і я не знаю, що буде, коли настануть морози. Станція може просто законсервувати все місто, злити воду з труб, щоб вони не лопнули. І 18 тисячам людей доведеться кудись переселятися", - підкреслила Антоніна Хижняк.

Особливе занепокоєння у артистки викликає становище найуразливіших категорій населення - пенсіонерів та дітей. За її словами, дитячі садки в місті закриті, а школярі змушені навчатися по черзі - день вдома і день у сховищі. Обурена реакцією місцевого керівництва, яку вона назвала схожою на знущання, Хижняк звернулася до адміністрації з вимогою негайно знайти вихід із кризи.

Антоніна Хижняк із бабусею / скріншот із відео

"Якщо друге питання ще якось можна вирішити за допомогою бойлерів, то перше загрожує "консервацією" міста: коли з труб злиють воду і до того ж перестане працювати каналізація. Уже зараз, навіть без сильних морозів, у квартирах 6–10 градусів, цвіль і постійний холод. А "відповідь" мера більше схожа на знущання", - додала актриса.

Раніше мер Українки Олександр Туренко в коментарі "Суспільному" пояснював відсутність централізованого теплопостачання масштабними пошкодженнями розташованої неподалік теплоелектростанції. За словами чиновника, для повернення тепла в місто необхідно побудувати нову котельню, однак самостійно профінансувати будівництво місцева влада не в змозі.

Відео Антоніни Хижняк дивіться тут.

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