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РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей

Анна Ярославська
7 жовтня 2026, 08:39
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За попередніми даними, є загиблі та поранені.
Росія завдала удару по житловому будинку в Пілуках
Росія завдала удару по житловому будинку в Прилуках / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Національна поліція

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Чернігівщину ракетами
  • Зафіксовано влучання у житловий будинок
  • Під завалами шукають людей

Російська окупаційна армія під час масованого ракетно-дронового удару 7 жовтня завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали.

За попередніми даними, є загиблі та поранені. На місці працюють усі служби, триває розбирання завалів.

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"Ракетний удар по Прилуках. Одне з влучань - саме у житловий багатоповерховий будинок. Вранці, коли люди ще спали. Попередньо вже відомо про загиблих і поранених. Зараз залучені всі служби, триває розбирання завалів", - повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Нацполіції додали, що окупанти завдали удару по Прилуках близько шостої години ранку.

Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство.

Моніторинговий канал monitor пише, що окупанти завдали удару по Прилуках на Чернігівщині крилатими ракетами.

"Відомо про 2 загиблих. Поранено 7 осіб. Інформація уточнюється, що під завалами можуть залишатися люди", - йдеться в повідомленні.

  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція

Ракетно-дроновий удар по Україні 7 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, 6 жовтня монітори повідомляли про підготовку окупантів до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Серед пріоритетних цілей називалася критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області. Удар армія РФ приурочила до дня народження російського диктатора - 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 74 роки.

Перші повідомлення про застосування балістичної зброї минулої ночі надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Київ зазнав атаки балістичними ракетами. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучення припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення. У Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.

Вранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано на підприємстві в Кременчуцькому районі. Інформацію про постраждалих екстрені служби уточнюють.

  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA

Росія готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

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Про персону: В'ячеслав Чаус

В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) - український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

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