Остаточне рішення за урядом, який має внести зміни до власної постанови.

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Бізнесу можуть дозволити працювати під час жовтої тривоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/yzheleznyak

Коротко:

Рада просить Кабмін дозволити бізнесу працювати без укриттів

Мова про жовтий рівень загрози та письмову згоду працівників

Постанову №16207 підтримали 302 народні депутати

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Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів із вимогою переглянути правила роботи бізнесу під час повітряних тривог. Йдеться про скасування обов'язкових укриттів на "жовтому" рівні загрози, якщо працівники дадуть на це письмову згоду. Постанову №16207 підтримали 302 народні депутати.

Сама постанова прямої дії не має. Звернення парламенту має розглянути Кабмін, і тільки уряд може змінити власну постанову, яка зараз регулює роботу підприємств під час тривог.

Депутати пропонують, щоб нові правила почали діяти після 4 грудня 2026 року. Тоді підприємства зможуть працювати на "жовтому" рівні загрози без облаштованого укриття, якщо персонал письмово погодиться на це.

Чому депутати наполягають на змінах

За даними народного депутата Ярослава Железняка, у столиці 30% малого бізнесу не мають укриття в радіусі 300 метрів. Через це за чинних вимог такі заклади змушені зачинятися під час кожної тривоги.

Железняк переконаний, що держава не має вказувати сторонам трудових відносин, як поводитися в умовах небезпеки.

"Бізнес сам вирішує працювати чи ні. Працівник сам вирішує, чи йти йому в укриття, чи ні. Єдина задача підприємця - платити податки і попередити про тривогу", - сказав Железняк.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Які гарантії залишаться для працівників

Згідно з пояснювальною запискою, документ містить три ключові зміни. Перша з них дозволяє компаніям не зупинятися на "жовтому" рівні загрози за відсутності укриття. Для цього кожен працівник, який залишається на робочому місці, має дати добровільну індивідуальну письмову згоду.

Друга зміна гарантує персоналу право будь-коли припинити роботу й піти в укриття, навіть якщо людина раніше підписала згоду.

Третя зміна зберігає чинні обов'язки роботодавців. Вони й далі мусять сповіщати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу, проводити інструктажі та виконувати вимоги безпеки, зокрема на "червоному" рівні загрози.

Як писав раніше Главред, Верховна Рада планує створити спеціальний механізм голосування, який дозволить народним депутатам ухвалювати рішення незалежно від їхнього фізичного місцезнаходження.

Необхідність такого рішення пов’язана із загрозою російських обстрілів та можливим руйнуванням будівлі парламенту, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу в Брюсселі з головою Європейського парламенту Робертою Метцолою.

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