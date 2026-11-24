Коли є світло, котельні працюватимуть у посиленому режимі, а генератори вмикатимуть лише в мороз.

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Котельні працюватимуть за новими правилами / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Котельні тимчасово змінюють режим роботи через блекаути

Генератори працюватимуть лише в мороз і з перервами

У Павлограді з вечора 23 листопада графіки аварійних відключень електроенергії поширили на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на міські котельні. Тому подачу тепла тимчасово організують по-новому. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на КП "Павлоградтеплоенерго".

Тепер опалення залежатиме від того, чи є електроенергія. Коли вона є, котельні працюватимуть з посиленим навантаженням, щоб якнайкраще прогріти житлові будинки.

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Коли світла немає, резервні генератори запускатимуть лише тоді, коли температура повітря опуститься нижче 0°C. Їх періодично зупинятимуть, щоб заправити та обслужити.

Коли електропостачання стабілізується, підприємство повернеться до звичного режиму.

Ситуацію ускладнює й погодинна подача води в місті. Через неї теплова інфраструктура й так працює з перебоями, тому комунальники окремо звернулися до містян.

"Будь-який несанкціонований відбір води з тепломереж може спричинити падіння тиску, пориви трубопроводів та аварійну зупинку котелень навіть за наявності електроенергії", - попереджають у "Павлоградтеплоенерго".

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення тримається на одному джерелі без жодного резерву.

За його словами, Київ має більше можливостей утримати теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об'єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в НЕК "Укренерго" говорили, що у вівторок, 24 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

Крім того, Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

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