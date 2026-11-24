Олексій Ферапонтов брав участь у спробах узаконити захоплення Запорізької АЕС, а тепер може курирувати ядерну енергетику агентства.

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Сибіга різко відреагував на призначення росіянина на посаду в МАГАТЕ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що заявив Сибіга:

Призначення Ферапонтова в МАГАТЕ він назвав абсурдним

Росіянин причетний до спроб легалізувати захоплення ЗАЕС

Україна надішле демарш і ноту протесту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдним призначення російського чиновника Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями, заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За словами дипломата, представник країни-агресора причетний до спроб легалізувати окупацію Запорізької АЕС, тому Київ відповість демаршем і нотою протесту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X. Глава МЗС нагадав про роль чиновника в подіях навколо найбільшої атомної станції Європи.

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"Ця людина безпосередньо брала участь у спробах легалізувати першу в історії військову окупацію найбільшої атомної електростанції Європи - Запорізької АЕС. Співучасник одного з найбільших актів розкрадання та найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ", - підкреслив Сибіга.

На думку міністра, слабкість і безпринципність не відповідають потребам світу в умовах кризи, коли особливо важливо дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. Україна вже відреагувала дипломатичними каналами.

"Я доручив нашим дипломатам офіційно донести нашу позицію шляхом демаршу та надсилання ноти протесту", - додав глава МЗС.

Інфографіка: Главред

Хто такий Олексій Ферапонтов

Олексій Ферапонтов - заступник керівника "Ростехнадзору", російського відомства, яке відповідає за нагляд у сфері ядерної безпеки. Як пише Kyiv Independent, у листі до членів Ради керуючих МАГАТЕ його пропонують призначити заступником генерального директора та головою департаменту ядерної енергетики.

У лютому 2023 року Україна ввела проти Ферапонтова санкції за сприяння повномасштабному вторгненню Росії, зокрема за участь у "легітимізації" захоплення Запорізької АЕС. У квітні 2024 року чиновник відвідував окуповану станцію.

Міністерство енергетики України закликало генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросссі відмовитися від такого призначення. Про це повідомило "Інтерфакс-Україна".

"Міненерго України рішуче засуджує та виступає проти можливого призначення росіянина, щодо якого діють санкції, заступником генерального директора МАГАТЕ", - йдеться у заяві відомства.

Ще 17 листопада МЗС України розцінило намір Гросссі як потурання політиці Росії щодо незаконного захоплення українських ядерних об’єктів. У відомстві наголосили, що авторитет, незалежність і неупередженість МАГАТЕ мають підтверджуватися конкретними рішеннями.

Претензії Greenpeace до керівництва МАГАТЕ

Раніше експерт з радіаційної безпеки та ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте заявив, що МАГАТЕ фактично підтримує російську дезінформацію та агресора, ставлячи під загрозу ситуацію на окупованій ЗАЕС. За його словами, про упередженість агентства свідчить і те, що заступником Гросссі вже є колишній співробітник "Росатома" Михайло Чудаков.

Крім того, Greenpeace International надіслала листи Гросссі та урядам 35 держав - членів Ради керуючих МАГАТЕ. В організації також вказують на можливий конфлікт інтересів, оскільки Гросссі претендує на посаду генерального секретаря ООН.

Наскільки небезпечна ситуація на окупованій Запорізькій АЕС?

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в інтерв’ю "Главред" зазначила, що реактори ЗАЕС вже давно перебувають у стані холодної зупинки, а станція неодноразово працювала на резервних дизель-генераторах без наслідків.

"Тоді нічого не сталося, тому що система охолодження працювала - вода прокачувалася, і її потрібно було значно менше, ніж під час роботи реактора на повній потужності або під час аварійної зупинки", - пояснила експертка.

Головну загрозу Кошарна вбачає не в техніці, а в діях окупантів, які контролюють станцію.

"Тому зараз, якщо й чекати небезпеки, то не з технічного боку, а скоріше з боку якихось російських провокацій - умовно кажучи, „підлості", як це у них часто буває", - підсумувала експертка.

МАГАТЕ та ЗАЕС - новини

Як повідомляв "Главред", директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Росія відстежує стан української енергосистеми, зокрема через агентуру в МАГАТЕ. За його словами, після початку інспекцій агентства удари по атомних станціях і підстанціях стали точнішими. Експерт припустив, що зібрані інспекторами дані могли передаватися російським спецслужбам.

У липні 2026 року в ГУР повідомили, що окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу. Розвідка заявила, що в машинних залах енергоблоків стоїть техніка, а на станції розгортають пункти управління дронами. За даними ГУР, експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і технічних приміщень станції.

У квітні поблизу Запорізької АЕС внаслідок удару безпілотника загинув співробітник станції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі тоді заявив, що удари по АЕС або поблизу них загрожують ядерній безпеці. Команда агентства пообіцяла розслідувати інцидент.

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